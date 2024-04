BBB 24: Isabelle e Davi comentam opções de voto para Paredão: "Meu pódio"

Após a Prova do Anjo, Isabelle e Davi analisaram as opções de voto para a próxima formação de Paredão caso o Líder, Buda, indique Giovanna

Nesta sexta-feira, 5, após a Prova do Anjo, Davi e Isabelle conversaram sobre a próxima formação de Paredão. Durante a conversa na despensa da casa, o motorista de aplicativo falou da possibilidade do Líder Lucas Henrique indicar a aliada Giovanna.

Vale lembrar que no caso de a indicação do professor de Educação Física ser na nutricionista, as sisters e o baiano precisarão votar entre si, já que Matteus está imune por ganhar a Prova do Anjo.

“Se o Lucas indicar ela [Giovanna], é isso”, enfatiza o brother. “Eu gosto muito das duas”, respondeu a manaura. “Mas, assim, uma pessoa que você pensava aqui. Alane ou a Bia [Beatriz]?”, questionou Davi.

“A Bia é meu pódio, né? Mas eu gosto muito da Alane. Nossa, Alane é um ser humano incrível. A gente tem muitas coisas em comum. Acho muito necessária a estadia dela aqui, assim como a minha também, né? Assim como a Bia. As duas tem um peso muito forte para mim. Acho que é um segundo de diferença só”, pontuou Isabelle.

"Entendi. Então tá. Você vê aí e me fala, tá?", disse Davi. “É uma coisa que eu vou conversar com elas”, finalizou a dançarina.

Isabelle desabafa sobre reta final do reality

Faltando menos de 15 dias para a grande final do BBB 24, da Globo, os brothers restantes no confinamento estão contando as horas para finalmente reencontrar a família. A sister Isabelle aproveitou seu momento no Raio-X desta sexta-feira, 5, para contar ao público como estão seus sentimentos em relação a esses últimos dias de jogo.

A manauara iniciou o relato agradecendo a oportunidade de permanecer no reality show e confessou estar um pouco ansiosa para os próximos acontecimentos. "Está uma loucura a minha cabeça. Sabia? Quero até compartilhar com vocês essas nuances de sentimentos... Eu estou muito feliz de estar aqui. Muita gratidão", disse ela.

"Mas presta atenção no que eu vou falar agora: Dá uma confusão aqui de pensamentos e sentimentos, nuance de sentimento. Um mix de gratidão e medo. A gente fica assim ansioso, confuso, quer chorar, quer conversar, não quer, quer ficar calado, não quer", completou Isabelle.

Em seguida, a sister também falou sobre a importância de se manter racional e o cuidado com as palavras. "A gente está perto da família, de ver a família. E aí, fica com aquela expectativa. Tem que ter cuidado com as palavras. Qualquer coisa que você fale agora, mais do que nunca. Com quem você vai conversar. Então, assim, é uma coisa que você fica muito reflexivo... Muito tenso", concluiu a Cunhã.

Vale lembrar que a final do Big Brother Brasil 24 acontecerá em 16 de abril, dia que o público escolherá o grande campeão da atual edição. Até o momento, além de Isabelle, os brothers Davi, Alane, Beatriz, Giovanna, Matteus e Lucas Henrique seguem na casa.