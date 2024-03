BBB 24: Fernanda analisa corpo de sisters e dá opinião sincera: ‘Não é natural’

Cumprindo o Castigo do Monstro no BBB 24, Fernanda revela o que pensa sobre o corpo de duas sisters na lata e sugere lipoaspiração

Neste domingo, 17, Fernanda está aproveitando o tédio enquanto cumpre o Castigo do Monstro no Big Brother Brasil 24 para opinar sobre diversos assuntos. Inclusive, a confeiteira decidiu analisar o corpo de algumas participantes e deu sua opinião sincera sobre Yasmin Brunet e Isabelle, sugerindo que ambas passaram por lipoaspiração.

Enquanto desfilava na área externa da casa vestida como uma princesa para cumprir sua missão, Fernanda trouxe à tona o assunto das cirurgias plásticas. A carioca admitiu que tem vontade de fazer alguns procedimentos estéticos e, por isso, costuma acompanhar as transformações dos famosos. Aliás, ela tem seus pitacos sobre as sisters que já passaram por procedimentos.

Fernanda apontou que Isabelle já passou pela mesa de cirurgia para remover o excesso de gordura em seu corpo: "Eu acho que a Cunhã também tem. Ela tem lipo”, a confeiteira apontou. Pitel concordou e revelou que já conversou com a sister sobre a cirurgia: "Ela disse que só tirou um pouquinho de gordura”, a assistente social explicou.

Leidy Elin também entrou na conversa: "Ela falou que só lipou aqui quando tirou o peito", disse a trancista. No entanto, a confeiteira fez questão de discordar e opinar sobre o procedimento da manaura: "Sabe por quê? Porque eu acompanho cirurgia a minha vida inteira e a barriga dela de lado é igualzinha a da Yasmin. Você vê as fibroses", disparou.

Na sequência, Fernanda continuou a detalhar a suposta cirurgia plástica da famosa: “Yasmin tem. Ela conta pra todo mundo. Ela lipou tudo, ela lipou braço, costa, a cintura dela, a barriga, tudo. A dela é LAD ainda, só que tem LAD de vários níveis", a confeiteira opinou sobre o corpo da ex-participante, que foi eliminada do reality show da Globo.

Mais cedo, sisters conversaram sobre plásticas e Fernanda apontou que Isabelle fez lipo, pois dá pra ver as fibroses na barriga da sister, assim como na de Yasmin. #BBB#BBB24pic.twitter.com/d7ThfKsnY9 — Portal NaTelinha (@sitenatelinha) March 17, 2024

Por fim, Fernanda admitiu que também tem vontade de passar pelo procedimento: "Qualquer pessoa que acompanha essas coisas, porque eu fico vigiando, queria, né? Aí a gente começa a observar quando não é natural e quando é natural e quando não é natural tem muita marcação, sacou?", ela explicou seu interesse no assunto.

Vale ressaltar que, apesar de a confeiteira afirmar que a modelo passou por uma lipoaspiração, ela nunca confirmou ter feito a cirurgia plástica. Segundo o jornalista Leo Dias, Yasmin foi internada para realizar a operação em meados do ano passado. Por outro lado, Isabelle já revelou ter feito alguns procedimentos estéticos e até sua mãe entregou quais foram as mudanças da filha.

Fernanda desabafa sobre divórcio com pai de sua filha

Durante a madrugada deste domingo, 17, Fernanda aproveitou o tédio enquanto cumpria o castigo do monstro para compartilhar detalhes de sua vida fora do Big Brother Brasil 24. Mãe de duas crianças, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos, ela abriu o coração e desabafou sobre a separação conturbada com o pai de sua filha caçula.