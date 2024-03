BBB 24: Davi dá aviso para sisters sobre Vacilômetro: ‘Controle de emoção’

Beatriz, Davi, Matteus e Alane seguem a conversa sobre a punição gravíssima que a vendedora recebeu após episódio com Sabrina Sato nesta quarta, 20

A visita da Sabrina Sato na casa mais vigiada do Brasil continua rendendo assunto dentro do reality nesta quinta-feira, 21. Ainda mais depois que Beatriz levou uma punição gravíssima após derrubar a apresentadora no chão durante a visita da ex-BBB na quarta-feira, 20.

Em conversa com Davi, Matteus e Alane, Beatriz revela que ficou chateada por estalecada: "Ontem mesmo eu fiquei chateada porque eu tinha falado: "Alane, a partir de hoje, vamos nos policiar com estalecas", diz a vendera do Brás.

Davi interrompe Beatriz e diz: "O engraçado é que eu estava sentado naquela cadeira, Alegrete estava aqui, vocês estavam ali em cima e eu falei com vocês: 'Se policiem, vocês duas estão toda hora tomando estalecada'".

O baiano segue: "A gente estava ali dando conselho e no outro dia... tome de novo. Aí, entra mais um erro, as pessoas estão observando. (...) Se a gente aqui que eles que são nossos amigos já tão falando isso, imagina quem não é nosso amigo o que está falando?", diz Davi.

"Concordo com tudo que você tá falando, só que tem um porém, a gente não imaginou que aquilo ia gerar uma punição. É diferente. Tá erradíssimo, mas a gente jamais, no calor da emoção, imaginou que um abraço nela ia fazer ela cair e causar uma punição", diz Alane.

"Tá tudo bem... ninguém tá dizendo que vocês sabiam que ia acontecer. A gente tá falando sobre controle de emoção", avalia Davi.

Beatriz revela medo após receber punição

Beatriz desabafou sobre a punição gravíssima que recebeu por derrubar Sabrina Sato em sua visita ao Big Brother Brasil 24. Após a multa severa em estalecas, a vendedora prometeu mudar sua conduta com as celebridades na casa e revelou seu medo de que a apresentadora possa ter odiado a recepção.

Enquanto se arrumava com Alane para curtir mais uma festa, Beatriz abriu o coração sobre o incidente e revelou sua preocupação: “Tô achando que todo artista lá fora deve estar me odiando”, disse a vendedora, que já causou diversas vezes ao se aproximar de outras celebridades durante sua estadia no reality show da Globo.