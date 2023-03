BBB 23: Tina manifesta apoio a MC Guimê após polêmica expulsão: "Conte comigo"

Tina se solidarizou com a situação de MC Guimê após o cantor ser expulso do BBB; eles foram uma dupla no reality

Tina Calamba se manifestou sobre a polêmica envolvendo MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23. Os dois foram expulsos do reality por serem flagrados assediando Dania Mendez.

Ao publicar um vídeo de retratação, Guimê recebeu vários comentários de apoio, incluindo uma declaração de companheirismo de Tina.

Ao dizer que não concordava com as atitudes do cantor dentro da casa mais vigiada do Brasil, a angolana também disse que acreditava na capacidade do funkeiro mudar.

"Somos imperfeitos. Não concordo com suas atitudes. Eu entrei amarrada a você, partilhei a mesma cama com você durante dias, mesmo após soltar as pulseiras, estávamos juntos. Você me respeitou como mulher, por isso, meu parceiro, você ainda é um diamante que vai se lapidar assim como eu. Conte comigo!", ela falou.

Tina Calamba revela quase ficar cega por produto capilar: "Alerta para a sociedade"

Tina Calamba revelou que quase ficou cega por conta de um produto para o cabelo. A sister contou que teve suas córneas queimadas após fazer um penteado com uma pomada modeladora.

“Preciso compartilhar uma situação que é de utilidade pública. É um alerta para a sociedade, principalmente para as mulheres pretas”, começou a ex-participante da casa mais vigiada do país.

“Eu passei por uma experiência bem terrível há três dias. Ainda estou de repouso, eu tive um incidente com uma pomada modeladora. Eu usei esse produto e me trouxe alguns danos colaterais. Tive que ir para o hospital, tive as córneas queimadas. É uma situação que eu já ouvi outras mulheres relatando danos após o uso. Eu usei esse produto em algumas situações, eu tinha eventos, agenda para cumprir. Eu não percebi, eu pensei que podia ser cansaço”, continuou.

“Foi uma noite terrível, acordei de madrugada, e graças a Deus eu não estava sozinha. Eu chorava, estava em crise. Cinco minutos depois eu já não estava vendo nada, foi bem complicado…”, relembrou.