BBB 23: Paula revela para quais brothers dará o Monstro caso vença a Prova do Anjo

Paula e Ricardo conversaram sobre quem levará o Castigo do Monstro e a Imunidade caso eles vençam a dinâmica

Nesta sexta-feira, 10, Paula contou para Ricardo sobre quais brothers pretende dar o Monstro caso vença a Prova do Anjo do BBB 23.

A sister revelou que pretende escolher duas pessoas do Quarto Fundo do Mar. "Lá do VIP, eu vou dar para Cezar Black, que fez a briga por causa do ovo. E quem não foi Monstro ainda?", questionou. O brother respondeu citando Marvvila. "Marvvila tem que ser", disse ela.

Depois, Ricardo questionou a colega sobre a imunidade, mas Paula mudou de assunto. "E a imunidade você dá para quem?", quis saber ele. "Cara, aquela banana que tu fez ontem estava boa", comentou a biomédica. O brother, então, insistiu: "Te fiz uma pergunta. A imunidade você dá para quem?", pressionou.

Ela disse que precisa conversar com Cristian antes de tomar uma decisão: "No cenário onde nós estamos eu não sei o que pode acontecer. Tenho que conversar com o Cristian", explicou. O biomédico pergunta se é para saber em quem o brother vai votar. "Para poder entender o que está se passando na cabeça deles", justificou ela.

Imunidade no jogo

Ricardo aproveitou o momento para revelar que dará a imunidade para a amiga caso ele vença a Prova do Anjo.

"Vou só te falar uma coisa: Se eu pegar o Anjo e não puder dar para o Bruno, coisa que acho que não vai poder mesmo, eu vou dar para você. Não sei se você percebeu, do nada você começou a receber muito alvo", pontuou.

Ao ouvir o rapaz, Paula disse que está tranquila. "Então beleza, pode dar para outro então?", perguntou ele. A sister respondeu: "Se quiser me dar eu quero, mas...", disse ela. "Então pronto, você não está tranquila. Você pode acabar indo para o Paredão. Vai falar que é tranquilo ir para o Paredão?", indagou o brother.

