BBB 23: Participantes começam uma nova prova do líder de resistência

Prova do líder

Brothers e sisters iniciam prova do líder de resistência na noite desta quinta-feira, 30

Na noite desta quinta-feira, 30, os participantes do BBB 23, da Globo, iniciaram uma prova do líder de resistência. A dinâmica exigiu concentração dos participantes para que continuassem na disputa.

Na prova, os participantes tiveram que ficar com a mão em um botão durante todo o tempo e em cima de uma plataforma giratória , que faz com que eles fiquem andando. Além disso, eles recebiam um disparo de fumaça e vento de tempos em tempos.

Sempre que alguém for eliminado, o botão entra em modo de pausa e os participantes podem tirar a mão durante o tempo do cronômetro. Caso não coloquem a mão no botão, os participantes são eliminados. O vencedor é quem resistir por mais tempo segurando o botão.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

No sábado, 1º, os participantes podem comprar o Poder Curinga, que será o Poder Real e dará uma imunidade para quem adquiri-lo. Também no sábado, 1º, os brothers e sister disputam a prova do anjo em duplas.

No domingo, 2, os participantes formam um paredão quádruplo. O dono do Poder Curinga descobre que está imune. A dupla de Anjos dá a imunidade para uma pessoa. O líder da semana indica uma pessoa. Na votação da casa, os participantes vão escolher duas pessoas para dar o voto e os dois mais votados serão emparedados.

Então, os participantes fazem uma dinâmica nova: o Resta Dois. Na dinâmica, os dois emparedados pela casa vão dar uma imunidade relâmpago cada um. Os dois que restarem estão no paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta.

E as novidades não param por aí. Nesta semana, o público vai fazer o Voto Reverso e terá que votar para quem eles querem que continue no jogo.