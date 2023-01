BBB: Quais foram as provas de resistência mais marcantes do reality? Veja lista

Provas de resistência já se tornaram históricas por durar mais de 40 horas e trazer fantasias inusitadas

A 23ª edição do Big Brother Brasil já começou com uma prova de resistência para deixar os fãs do reality ainda mais ligados na competição, consagrando a dupla Fred e Ricardo como vencedores e imunes no primeiro Paredão. Ao longo dos 20 anos do programa, muitas temporadas foram marcadas por provas como essa, seja por serem longas ou por serem inusitadas. Relembre a seguir:

Na 20ª edição do programa, primeira temporada que contou com a presença de famosos na casa, uma prova de resistência da marca Embelleze marcou os telespectadores. Nela, os confinados deveriam ficar abraçados a produtos da marca em um carrossel, que variava de velocidade. Na ocasião, o pipoca vindo da casa de vidro, Daniel, caiu e supostamente desmaiou, virando meme nas redes sociais. Thelma Assis, médica campeã da edição, venceu a prova após resistir por 26 horas e 25 minutos.

Uma das mais icônicas aconteceu há poucos anos, em 2018. Durante a 18ª edição do programa, Ana Clara Lima e Kaysar Dadour resistiram por 42 horas e 58 minutos, até a produção da Globo suspender a dinâmica e declarar empate para os dois para preservar a saúde dos competidores. A prova foi patrocinada pela empresa Fiat e consistia em manter os participantes em uma plataforma giratória para divulgar o novo modelo Cronos. Os dois levaram o carro para casa.

Ainda na mesma edição, em outra prova envolvendo o carro Cronos da Fiat, o ator sírio também mostrou que conseguia resistir. Na dinâmica, era necessário colocar e retirar itens do porta-malas do carro até que o último confinado ficasse sozinho. Dadour resistiu por 29 horas e 48 minutos, se tornando o líder daquela semana.

Seis anos antes, no Big Brother Brasil 12, outra prova envolvendo carros da Fiat ficou marcada na história do reality show. Na dinâmica, os participantes precisavam ficar dentro do carro quanto tempo conseguissem e, quem ficasse por mais horas vencia a competição. Na época, a participante Kelly venceu a disputa após Jakeline desistir. A sister ficou no carro por 29 horas e 57 minutos, conquistando o segundo lugar de prova de resistência mais longa.

VEJA PROVAS DE RESISTÊNCIA INUSITADAS DO PROGRAMA:

A 11ª edição do reality show teve duas provas que marcaram os fãs do programa e são relembradas até os dias de hoje. Uma teve o patrocínio do Guaraná Antarctica e consistia em que os participantes pulassem de uma plataforma e se pendurassem em uma garrafa gigante, para atravessassem o campo da prova. A falta de habilidade dos brothers rendeu muitas quedas que são lembradas até hoje, principalmente da participante Paulinha que escorregou da garrafa gigante diversas vezes e teve que refazer o salto, já que a ordem de competidores não podia ser alterada.

A segunda prova teve patrocínio do tempero Meu Frango Assado, da Knorr. Os brother precisaram usar fantasias de frango assado e se dividissem em dois grupos. Um alarme tocava e então, um dos grupos precisava entrar em uma espécie de forno gigante, que tinha temperatura elevada, e precisavam resistir.

Uma temporadas antes, no Big Brother Brasil 10, a marca Minuano queria mostrar o poder de seus detergentes ao usá-lo para lavar louças. Os brothers precisavam fazer o papel de esponjas, esfregando-se em pratos gigantes e segurando detergentes enquanto a prova acontecia, ao som de funks. A dinâmica durou mais de 19 horas.

Uma temporada antes, no Big Brother Brasil 9, uma prova considerada até perigosa deixou os espectadores grudados na televisão. A prova do Líder era patrocinada pela cola Super Bonder e consistia em fazer com que os brothers atravessassem o gramado em uma tirolesa presos pelos pés, de cabeça para baixo, colados com poucas gotas do produto.