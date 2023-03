BBB 23: MC Guimê é o novo líder da edição

Prova do líder

Após vencer a prova de resistência com Ricardo, MC Guimê se torna o líder da nona semana do BBB 23

Na noite desta sexta-feira, 10, MC Guimê se tornou o líder do BBB 23, da Globo, na nona semana de competição. Ele entrou em acordo com Ricardo para conquistar a liderança após os dois vencerem a prova do líder de resistência que aconteceu durante a madrugada.

Nesta semana, os participantes disputaram uma prova do líder de resistência em duplas. Os participantes tiveram buscar caixas numeradas, passar para o outro lado do campo de provas e colocar no suporte na parede. MC Guimê e Ricardo foram os últimos participantes a deixarem a prova e se tornaram os campeões.

Na noite desta sexta-feira, o apresentador Tadeu Schmidt disse para eles escolherem quem é o líder e quem vai receber o prêmio de R$ 20 mil. Depois de argumentarem, Guimê se tornou o novo líder. Mesmo sem querer e visivelmente sofrendo, Ricardo aceitou que Guimê se tornasse o líder da semana.

Durante a escolha do VIP, o apresentador precisou dar uma bronca em Guimê e Ricardo. Isso porque Guimê deu uma pulseira para Ricardo escolher alguém para o grupo VIP e Tadeu o interrompeu. Assim, a pulseira que iria para Sarah foi para Aline Wirley. Desse modo, o grupo VIP ficou com Guimê, Ricardo, Cara de Sapato e Aline.

Saiba como será a formação do nono paredão do BBB 23:

Domitila já está emparedada por causa do Quarto Branco e Fred tem a imunidade. O Anjo vai imunizar uma pessoa. O líder indica uma pessoa. A casa será dividida por sorteio em dois grupos de seis pessoas. As pessoas de um grupo só poderão votar nas pessoas do outro grupo. Duas pessoas serão emparedadas pela casa.

O dono do Poder Curinga vai determinar qual dos emparedados poderá dar o contragolpe. Caso ninguém compre o poder curinga, os dois emparedados pela casa decidem em consenso o contragolpe. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta. O paredão da semana será quádruplo.