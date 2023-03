BBB 23: Márvvila se chateia com aliados do Quarto Fundo do Mar: “Não deram falta”

A cantora Márvvila acusou seus aliados do Quarto Fundo do Mar do BBB 23 de terem esquecido dela

Márvvila ficou chateada após perder estelecas e não ter sido avisada por seus aliados - Reprodução/Globo