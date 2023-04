BBB 23: Marvvila é eliminada no 12ª paredão

Marvvila foi eliminada com 16,95% dos votos do público no 12º paredão do BBB 23

Na noite desta terça-feira, 4, a cantora Marvvila foi a eliminada da casa do BBB 23, da Globo, com 16,95% dos votos. Ela enfrentou o 12º paredão do reality show contra Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila.

Nesta semana, o público fez o Voto Reverso no paredão, no qual teve que votar para decidir quem iria continuar no jogo. A sister que recebeu menos voto foi a eliminada da semana.

Vale lembrar que Marvvila foi parar no paredão por causa da nova dinâmica do Resta Dois, na qual as duas mais votadas pela casa tiveram que dar uma imunidade relâmpago cada uma. Assim, Amanda e Larissa imunizaram Fred Nicácio e Ricardo Alface, fazendo com que Cezar Black e Marvvila restassem no jogo e fossem indicados ao paredão.

Relembre como foi a formação do 12º paredão do BBB 23

Nesta semana, Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o Poder Real. Com este poder, ela ganhou a imunidade e recebeu essa notícia nesta noite de domingo. Logo depois, as anjas Larissa e Amanda deram o colar da imunidade para Bruna Griphao.

Na sequência, a líder Aline Wirley indicou Domitila Barros direto ao paredão. A votação da casa aconteceu no confessionário e cada participante teve que votar em duas pessoas. As duas mais votadas foram Larissa e Amanda, que foram emparedadas. Então, os participantes fizeram uma nova dinâmica no BBB 23: o Restam Dois, no qual as emparedas tiveram que dar uma imunidade relâmpago cada uma. Elas tiveram que escolher entre Marvvila, Ricardo, Fred Nicácio e Cezar Black. Em sua decisão, Larissa deu a imunidade para Ricardo Alface. Por sua vez, Amanda deu a imunidade para Fred. Assim, Marvvila e Cezar restaram no jogo e também estão no paredão.

Por fim, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila disputaram a prova bate-volta e Cezar se salvou do paredão.