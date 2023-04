BBB 23: Larissa teme saída de aliadas no Paredão e surpreende ao falar de Sarah Aline: “Muito boa”

Aproveitando dia na piscina, Larissa revelou que está temerosa em relação ao resultado de mais um Paredão no BBB 23

Neste domingo, 16, o clima estava de tensão na casa do BBB 23. Isso porque, ainda hoje o resultado de mais um Paredão será revelado.

Aproveitando o dia na piscina, a sister Larissa se mostrou preocupada em relação ao resultado da berlinda. Suas aliadas Bruna e Aline correm o risco de serem eliminadas.

“Estou com medo sabia? Desse Paredão. Tô com medo de uma das duas sair”, revelou Larissa à colega Amanda. A médica concordou: “Tem chance”.

Larissa, porém, surpreendeu os espectadores ao tecer elogios à Sarah Aline, que é oponente de Bruna e Aline no Paredão.

“Quero acreditar que não, sabe? Mas eu acho que a Sarah deu um ‘boom’ nessas últimas semanas com o Líder... E ela é uma pessoa muito boa”, analisou a professora de Educação Física.

Amanda concordou com a opinião da sister em relação à Sarah: “O coração dela é maravilhoso e ela transparece isso no jogo dela”.

Por fim, Larissa analisou o jogo de Sarah e comentou sobre o que chamou de ‘boom’ em sua participação no reality: “Eu não sei o que o povo vai levar em consideração. Porque querendo ou não, o programa inteiro ela deixou a desejar em relação à movimentação. Ela só se movimentou quando ela realmente tinha que se posicionar: no Big Fone, alguma indicação... Nos Jogos da Discórdia, sempre foi um ou outro, sempre conversando depois, para apaziguar as coisas. Só agora que eu vejo um ‘boom’, sabe? E o coração dela é muito lindo. Ela é uma menina de ouro. Aí estou com bastante medo”

Quem sai?

Na noite deste domingo, teremos o resultado do Paredão formado por Sarah Aline, Bruna Griphao e Aline Wirley. Quem você acha que sai? Vote em nossa enquete!