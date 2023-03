BBB 23: Fred revela sua indicação antes da hora e sister diz: 'Faz sentido'

Fred revela para sister que ela será indicada por ele ao paredão e a reação dela surpreende no BBB 23

Na noite deste domingo, 5, o líder Fred decidiu ter uma conversa com Sarah Aline antes de indicá-la ao paredão durante a edição ao vivo do BBB 23. Em uma conversa na academia, ele entregou que ela é a sua escolha para ser emparedada com o seu poder de líder e deu a sua justificativa.

“Aqui dentro eu sempre tento equilibrar o coração e a razão... A decisão da indicação, a única que eu consigo fazer essa semana que tem essas duas coisas, é te indicando para o paredão”, disse ele, e completou: “Primeiro por conta de movimentação de jogo, sabe? De ter outras pessoas nessa rotação do paredão, essa seria a parte da razão... E a outra foi a que mais pesou: proteção à Marvvila, mano. Porque se eu indico a Domi... o pessoal ia ter que votar entre vocês três, que é uma coisa que ninguém quer, e isso ia espirrar na Marvvila”.

Logo depois, ele contou que acredita que Key Alves deve ser emparedada. “A sua presença nesse paredão eu acho que reforça ainda mais a saída da Key. Eu te acho uma pessoa muito forte, uma jogadora muito forte aqui dentro da casa e acho que lá fora também”, comentou.

Então, Sarah Aline foi conversar com seu grupo e reagiu à notícia de que será indicada ao paredão. Ela disse que quer acreditar na justificativa de Fred. “Acho que vou acreditar naquilo que ele diz, porque se não vou começar a criar coisa na minha cabeça que não vai ser da realidade. Eu estou acreditando no que ele falou ali. Ele está fazendo isso para movimentar o jogo. Ele disse que acha que meu game é forte e eu falei: 'Cara, não tem como a gente ter essa perspectiva, não gosto de ficar presa a isso' e porque ele quer proteger a Marvvila. Então, tipo, faz muito sentido ele fazer isso”, afirmou.