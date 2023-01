BBB 23: Fred Nicácio apresentou versão brasileira de reality LGBTQ+ da Netflix

Integrante do time Camarote do BBB 23, Fred Nicácio apresentou reality show Queer Eye Brasil, na Netflix

Fred Nicácio (35) foi confirmado como um dos participantes do time Camarote do BBB 23. Médico fisioterapeuta de formação, ele é conhecido por seu trabalho nas redes sociais e também por ter apresentador da versão brasileira do reality Queer Eye Brasil, da Netflix.

Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, volta e meia o bonitão acaba viralizando nas redes sociais não apenas com suas dicas sobre beleza, mas também com vídeos divertidos. Ele é especializado em odontologia estética e trabalha com harmonização facial.

No reality show Queer Eye Brasil, Fred é um dos cinco "fabulosos", como são chamados os apresentadores da atração LGBTQ+. Ele é o responsável por cuidar da parte de bons hábitos, atividade física, boa alimentação e bem-estar dos participantes .

"Durante as gravações de Queer Eye Brasil, vivi dias de muitas e fortes emoções, e isso me mudou e vem me transformado até agora", disse Fred na época de lançamento do projeto especial para o streaming.

Mais um Camarote de corpo e alma, mores! 🌟 Fred Nicácio já deu o recado: não vai se diminuir para caber em lugar nenhum 👀 #BBB23#BigDay#RedeBBBpic.twitter.com/kyd5MQkQie — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

No ano de 2020, Fred foi destaque no programa Encontro após viralizar uma postagem dele atendendo uma senhora de 74 anos. Na época, ele emocionou Fátima Bernardes ao relatar problemas de racismo estrutural pelos quais já passou no consultório médico.

“Já aconteceu de eu passar por situações onde o paciente chegava… e eu gosto de ficar no meio da equipe de enfermagem, e a pessoa se referir a primeira pessoa branca que ela vê, porque de forma estrutural ela recebeu um legado que o negro não pode ser o líder daquela equipe, o negro não pode ocupar o lugar do médico. Isso está errado e não é para ser assim”, afirmou.

Durante a pandemia de COVID-19, Fred também foi um dos médicos que atuaram de forma voluntária em um hospital de campanha, em Bauru. Ainda no mesmo ano, ele também foi destaque ao ocupar o Instagram de Bruno Gagliasso, no qual abordou temas como racismo, direitos lgbtq+ e dicas de beleza.