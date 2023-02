BBB 23: Equipe de Cezar Black sai em defesa do brother: "Agiu no calor do momento"

Após fazer alguns comentários sobre saúde mental, a equipe de Cezar Black se manifestou e defendeu o brother

Na tarde desta terça-feira, 28, a equipe de Cezar Black, do BBB 23, divulgou uma nota de esclarecimento em defesa do brother, que chegou a fazer alguns comentários relacionados a saúde mental.

A polêmica começou após uma briga envolvendo Ricardo e Bruna Griphao. Depois da discussão entre os colegas de confinamento, o enfermeiro chegou a afirmar que havia "notado alguns sinais" de que algo poderia estar errado com o biomédico.

Com a repercussão do assunto, a equipe de Cezar divulgou uma nota para defender o posicionamento do profissional da saúde. "Nota de esclarecimento: A Psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. Ter medo de falar sobre, traz a tona o preconceito inserido na sociedade. Esse tipo de atitude muitas vezes impede que as pessoas procurem o profissional para uma avaliação e possam receber, se necessário, o diagnóstico e tratamento adequado", começou a comunicado.

"A psiquiatria é a área da medicina que cuida das funções psíquicas, ou seja, humor, pensamentos, sentimentos, afeto, memória, concentração e tudo que envolve a mente. Em nenhum momento Black fez uma recomendação de tratamento ou deu diagnóstico médico. Desequilibrado não faz parte do CID (Classificação Internacional de Doenças). A recomendação à procura de uma especialidade médica significa que a pessoa passará por uma avaliação de um profissional qualificado para o assunto."

Por fim, a equipe ressaltou que Cezar "agiu no calor do momento". "Entendemos sim, que Black deveria ter escolhido outro momento para conversar com seu companheiro de confinamento sobre suas atitudes explosivas de comportamento com muitas pessoas da casa. Como também entendemos que agiu no calor do momento", finalizou.

Mais cedo, o brother caiu no choro ao ouvir uma fala da médica Amanda Meirelles sobre ele. A sister teria dito que o enfermeiro debochou das pessoas que sofrem com transtornos mentais depois da enorme briga entre a atriz Bruna e Ricardo.

"Só queria falar que as pessoas aqui julgam as outras com pesos diferentes. (...) As pessoas julgam com pesos diferentes. Eu não sei o que vai ser da minha vida, as pessoas entendem como querem. Uma coisa é falar num momento de raiva e outra é cravar como se fosse um hábito seu, as pessoas não conhecem. Eu nunca quero magoar ninguém, eu só quero conversar. É só conversar pras pessoas entenderem, mas pessoas usam contra mim para acabarem comigo", disse ele, soluçando de tanto chorar.

Confira a nota na íntegra:

