BBB23: Cezar Black cai no choro ao ter gatilho por conta de fala de sister

Enfermeiro Cezar Black chora muito devido a fala de sister e precisa ser acolhido por aliados

Nesta terça-feira, 28, o enfermeiro Cezar Black chorou muito depois de uma ação de um patrocinador na área externa da casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23. O que aconteceu foi que o brother teve um gatilho disparado ao ouvir uma fala da médica Amanda Meirelles sobre ele.

Amanda teria dito que Cezar debochou das pessoas que sofrem com transtornos mentais depois da enorme briga entre a atriz Bruna Griphao e o biomédico Ricardo. Enquanto estava no Quarto Fundo do Mar, Black desabou e precisou ser acolhido por seus amigos, o médico Fred Nicácio, a jogadora de vôlei Key Alves e a psicóloga Sarah Aline.

“Só queria falar que as pessoas aqui julgam as outras com pesos diferente. (...) As pessoas julgam com pesos diferentes. Eu não sei o que vai ser da minha vida, as pessoas entendem como querem. Uma coisa é falar num momento de raiva e outra é cravar como se fosse um hábito seu, as pessoas não conhecem. Eu nunca quero magoar ninguém, eu só quero conversar. É só conversar pras pessoas entenderem, mas pessoas usam contra mim para acabarem comigo”, disse o enfermeiro, soluçando de tanto chorar.

Fred disse que os confinados do BBB23 não tem “escrúpulos”, e o enfermeiro concordou. “Levantaram um tema tão delicado e me usaram, sabe? Como se eu fosse uma pessoa ruim que faz isso, sabe? Como se eu fizesse isso na minha vida, um hábito meu, a Amanda falou. No momento da raiva lá que saiu, eu me desculpei. Coisa de 3 semanas atrás trouxeram de novo contra mim”, revelou.

“E você sabe o que passam sobre ela? As pessoas veem maldade Black, veem armação. Não ache que as pessoas estão comprando qualquer coisa não, Black”, disse Fred Nicácio, quando Cezar ficou temeroso sobre sua reputação como profissional de saúde.

Após ele mesmo voltar com o assunto durante a discussão entre Bruna e Ricardo, Cezar chora sem lágrimas e fala que foi crueldade tocarem no assunto de transtorno mental de novo.#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/tPrpZi161o — Central #BBB23  (@CentralRedeBBB) February 28, 2023

BBB 23: Amanda diz que vai expor Key Alves e Cezar após ouvir conversa dos brothers

Atrás da porta do Quarto Deserto, Amanda e Cara de Sapato conseguiram ouvir conversa de Key Alves e Cezar Black sobre uma aliada deles na casa do BBB 23. O lutador de MMA chegou a propor uma reunião com os parceiros no jogo. Larissa incentivou Amanda a expor que escutou os brothers falando de Domitila.

"Vai chegar um momento, Amanda, que tu vai pegar e falar, porque tu que escutou", disse a professora de Educação Física. "Talvez eu fale amanhã. Talvez fale para ela, pra Domi", respondeu Amanda. Ricardo também encorajou: "Fala pra Domi, fala agora".

"Eu vou falar pra ela", disse Amanda. "Eles vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois", comentou Larissa, que durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 27, também expôs as vezes que Key falou de Fred Nicácio pelas costas para o Quarto Deserto. Na conversa que Amanda e Cara de Sapato ouviram, Cezar desabafou com Key Alves sobre a sister. "O problema todo é ela não dizer o que tem contra mim. A gente já tinha passado essa página", reclamou o enfermeiro no banheiro.