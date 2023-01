BBB 23: Entenda como Manoel, o ruivo psiquiatra, usa as redes sociais

Manoel Vicente pretende usar a fama conquistada no programa para falar sobre saúde mental em seus perfis da web

Manoel Vicente de Barros (32) já chamou atenção nos primeiros minutos do confinamento na Casa de Vidro do BBB 23 e atraiu internautas curiosos para suas redes sociais. Prometendo levar a "força laranja" de Cuiabá, no Mato Grosso, para o Brasil inteiro, o ruivo já acumula mais de 20 mil seguidores no Instagram, onde mostra detalhes da sua rotina e trabalho como psiquiatra.

Ele entrou na rede social em 2019 e já tem mais de 570 publicações. No feed, ele compartilha momentos da vida pessoal, como treinos na academia, festas e passeios que faz, além de também mostrar conteúdos ligados à sua profissão e saúde mental.

O médico compartilha explicações de doenças psiquiátricas e frases inspiradoras para seus seguidores. Além disso, ele também costuma abrir caixinhas de perguntas para responder dúvidas de internautas quanto a saúde mental e combater a psicofobia, a discriminação contra doenças psiquiátricas.

Nos destaques fixados em seu perfil, além de momentos da vida pessoal e do trabalho, ele também tem uma seleção de assuntos em que destrincha do ponto de vista da psicologia, como memes, culpa, como ajudar alguém que precisa e até mesmo dando dicas de leitura. Confinado na Casa de Vidro, ele pretende entrar na 23ª edição do Big Brother Brasil e usar a visibilidade para falar sobre saúde mental nas redes sociais, tornando assim o assunto mais acessível para muitas pessoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Vicente de Barros (@o.manoelvicente)

MÉDICO E FESTEIRO, CONHEÇA MANOEL

O ruivo logo de cara se mostrou animado com a oportunidade de estar no confinamento. Médico e especializado em psiquiatria, ele não gosta de ser definido apenas pela sua profissão, e garante que, apesar de intelecutal, gosta de curtir festas e aproveitar a vida. "Hoje sou um desbravador da vida que filosofa de manhã e canta funk no rolê de sexta à noite."

Ele afirma que é inimigo do fim, gosta de esportes e se considera competitivo e manipulador. Ele também diz que pode conversar sobre muitos tópicos, desde realities até o mercado financeiro. Para o médico, sua maior dificuldade dentro da casa mais vigiada do Brasil será lidar com pessoas que dão opinião em tudo, mesmo sem saber sobre o assunto.

"Não sou falso modesto, me considero inteligente, bom no que faço. Consigo ter conversas melhores do que a maioria das pessoas", acrescenta ele, que ainda diz que sua ironia e humor ácido podem ser confundidos com arrogância.

Ele tem um relacionamento aberto com o namorado que conheceu no Orkut. O rapaz contou que ele e o namorado se encontraram pela primeira vez quando foram assistir a um filme do Harry Potter e guardam uma varinha do filme no quarto deles como recordação. O relacionamento é aberto e ele pode viver um romance dentro do programa