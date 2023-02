BBB 23: Cristian se desculpa com Domitila após ser desmascarado no Jogo da Discórdia

Após Larissa revelar que Cristian falou mal de Domitila, o empresário conversou com a ativista e se desculpou

Cristian decidiu conversar com Domitila nesta terça-feira, 7, após Larissa revelar no Jogo da Discórdia do BBB 23 que ele falou mal de sua aliada de jogo.

O empresário se mostrou arrependido, contudo, ressaltou que os dois não serão melhores amigos. A sister confessou que ficou chateada com o que ouviu, já que descobriu da pior forma que seu parceiro de grupo foi desleal.

"Eu não fiquei decepcionada, eu fiquei triste mesmo", confessou a modelo. Cristian, então, pediu perdão. "Realmente é uma mágoa que eu tenho interna disso, a gente sabe que não vamos ser melhores amigos. Eu quero te pedir perdão se eu te magoei realmente. Não vou dizer que vamos ser melhores amigos, mas vou te respeitar e é isso. Não tem nada mais que isso", disse ele.

Depois, o empresário quis saber a opinião da sister sobre seu comportamento. "Você acha que eu mudei de uma pessoa boa para [uma pessoa ruim]?", questionou. "Não acho, você não tem obrigação nenhuma de me levar para o almoço do anjo, de gostar do meu jeito good vibes [boas vibrações, em inglês], mas deveria ter empatia", opniou Domitila, que machucou a perna durante a última Prova do Líder.

Por fim, Cristian deixou claro que não pretende criar uma relação mais íntima com a modelo. "Não estou dizendo que vou te virar a cara, que a gente vai ser um amor um com o outro, mas eu vou te respeitar", completou.

Larissa expõe Cristian no Jogo da Discórdia

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, Larissa expôs que Cristian fala mal de pessoal de seu próprio grupo. "Venenoso e falso é ele. Várias situações que já vi ele falando do mal grupo dele para o nosso grupo. Ninguém me contou, eu vi. Vi ele revirando o olho e falando mal da Domitila. Hoje, ele estava falando que tinha que rever o VIP. Você fala mal do seu grupo o tempo inteiro", disparou ela.

