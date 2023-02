BBB 23: Cristian conta para Bruna que Key tem ciúmes de sister

Bruna ficou sem entender a situação, chegando a cogitar: "Então ela tem [ciúmes] meu também"

Em conversa com Bruna Griphao nesta quarta-feira, 15, Cristian contou que Key Alves tem ciúmes de Larissa Santos com Gustavo. Dentro da casa, Key é a parceira romântica e de jogo de Gustavo, enquanto Larissa está tendo um envolvimento amoroso com Fred, ex da Bianca Andrade.

"Ela falou que ia chamar a Larissa ou a Paulinha [para indicação]. Porque ela tem ciúmes da Larissa com o Cowboy [Gustavo]", explicou Cristian durante a conversa. Bruna refletiu: "Ciúmes da Larissa com o Cowboy? Então ela tem meu também" e o brother rebateu: "[Ciúmes] teu acho que não". A sister finalizou o assunto ainda refletindo: "A Larissa está namorando o Fred. Não faz sentido".

Key Alves detona sister para Gustavo

Deitados no gramado, Gustavo comenta com Key Alves as reviravoltas do BBB 23, dizendo que as pessoas conseguem manipular, entrar na mente e convencer os outros. E a atleta aproveitou para reclamar de Bruna Griphao no jogo:

"Eu não caio em papinho assim, não. Odeio gente que se faz de vítima, odeio. E ela o tempo inteiro:'Aí, mas eu sou muito vítima, é a terceira vez já'. Ah, minha filha, abre os olhos então e começa a correr. Ela não me desce", confessa a atleta.

A jogadora de vôlei também reclama de algumas atitudes da atriz dentro da casa do BBB 23: "O tempo inteiro só fala de querer fumar e depois ela não lava uma louça".

Larissa e Bruna Griphao protagonizam barraco

O clima está tenso na casa mais vigiada do Brasil! Bruna Griphao e Larissa tiveram uma briga feia por conta da desorganização do Quarto Deserto.

Tudo começou quando Bruna entrou no quarto logo pela manhã e encontrou suas coisas bagunçadas, que foram reviradas por algum brother. A loira ficou nervosa e acabou gritando com a situação. Larissa perdeu a paciência com a amiga estressada e pediu para que a atriz parasse com os berros.