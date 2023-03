BBB 23: Bruna Griphao é a nova líder do reality show

Após uma noite tensa com a expulsão de dois brothers, Bruna Griphao vence a prova do líder do BBB 23

Na noite desta quinta-feira, 16, os participantes fizeram a prova do líder da semana do BBB 23, da Globo, após a notícia de que MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do programa por causa de assédio contra Dania Mendez. A sister Bruna Griphao foi a campeã da disputa e é a nova líder do programa .

Na prova desta semana, os participantes jogaram individualmente. Na dinâmica, eles tiveram que tirar cards numerados e juntar pontos que estavam em bottons. No final da prova, eles somaram os bottons e o vencedor foi quem fez mais pontos. Bruna e Amanda foram as últimas competidoras na disputa e Bruna se deu bem, se tornando a nova líder.

Ela conquistou a liderança e ainda ganhou 100 mil reais do patrocinador da prova.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, os participantes vão comprar o Poder Curinga, que é o poder da mala. O dono do poder poderá ter o seu voto anulado ou com peso dois, mas é uma decisão que será tomada por Dania Mendez no domingo. No sábado, os brothers e sisters fazem a prova do anjo.

No domingo, 19, os participantes vão formar um paredão triplo. O Anjo vai imunizar uma pessoa. O líder vai indicar outro. Dania vai decidir se o dono do poder curinga terá o seu voto anulado ou com peso dois. A casa vai votar no confessionário e os dois mais votados vão para o paredão. O segundo lugar na prova do líder, que é a Amanda, vai indicar uma pessoa ao paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta.