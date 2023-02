BBB 23: Após conflito em “after” de festa, Bruno e Aline Wirley tentam se resolver: “A gente não vai concordar”

Na sala, Bruno e Aline tentaram se resolver após conflito gerado em “after” da festa do Líder do BBB 23

Na madrugada desta quinta-feira, 16, Aline Wirley e Bruno Gaga entraram em conflito por conta das atitudes do brother durante um “after” da festa do Líder no BBB 23.

Após comentar o acontecido com Larissa, Bruna e Amanda de manhã na piscina, Aline e Bruno finalmente conversaram na sala para tentar se resolver.

A ex-integrante do Rouge começou justificando porque chamou a atenção do Quarto Deserto após alguns borthers começaram a brincar com espuma, passando dos limites no “after”, o que fez com que Bruno acusasse Aline de ser “chata”.

“É para cuidar mesmo. Cuidar da gente, cuidar de você até. E me senti muito desconfortável com o que você disse, muito mesmo. E é isso, eu preciso digerir melhor tudo que aconteceu”, começou dizendo Aline.

Bruno então tentou justificar sua atitude, acusando a sister de ter “cortado o barato” do grupo: “Como a gente estava naquele pico de alegria, e foi cortado pela raíz, aí...”.

Só que a cantora não aceitou a justificativa: “Amor, não acho que o que você me disse é uma coisa de ontem. Acho que é uma coisa que você está querendo me dizer já a algum tempo. E acho que você poderia ter me dito de uma outra maneira. Que aí a gente iria resenhar como a gente pode resenhar aqui agora. E aí você falou”.

O atendente de farmácia então afirmou que se lembra de tudo que aconteceu e estava sóbrio: “Eu não estava bêbado não, estava bem sóbrio. Você viu, né? Eu não falei para dizer ‘esqueci’ como das outras vezes, como você falou, eu poderia ter falado da outra vez, que pisou... E como ontem aconteceu de novo” .

Bruno relembrou de um after que também ocorreu no Quarto Deserto e que, por conta dele, Gabriel Santana acabou pisando em Aline que estava dormindo no chão.

O brother ainda atribuiu parte da culpa a outros participantes, dizendo que outros membros da casa concordaram com ele: "Eu exalei o que eu pensei, e todo mundo também concordou, por isso que eu falei na sua frente. Eu fui muito sincero”.

Após isso, Aline mandou a real para Bruno: “Eu vou repetir, e você pode me continuar achando chata. Tudo tem limite. TUDO”.

O membro do Quarto Deserto tentou se defender novamente, dizendo que a brincadeira do "after" não atingiu diretamente a sister.

Porém, essa outra justificativa não desceu bem para a artista: “Não é questão de me atingir Bruno. E a gente não vai concordar, a gente não vai concordar nesse lugar. Porque para você, é indiferente essas brincadeiras, pra mim não é. Não é, não acho. E a gente nesse lugar não vai concordar. E é isso, eu fiquei sentida como foi, mas também já entendi, cada um aqui é responsável por si”.

Falsa?

Ainda nesta quinta-feira, Cezar Black começou a pensar em estratégias de jogo e mudou seu alvo para o próximo Paredão.

Em conversa com Cristian, o enfermeiro acusou a cantora Márvvila de ser falsa. "O problema dela é esse. Ela tem um gênio forte só que ela não é boa de prova. O lance dela é esse: dançar, dormir, comer”, disparou.