BBB 23: Aline Wirley desabafa com sisters após fala de Bruno Gaga: “Não sou obrigada”

Na piscina, Aline Wirley comentou com Amanda, Bruna e Larissa sobre fala de Bruno Gaga durante “after” de festa no BBB 23

A madrugada desta quinta-feira, 16, no BBB 23 foi conturbada para Aline Wirley. Enquanto ela e outros brothers dormiam no Quarto Deserto, Bruno e outros participantes decidiram levar o “after” da festa do Líder para o quarto.

Durante a festança no quarto, uma brincadeira com espuma começou, o que incomodou Aline. Quando a ex-integrante do grupo Rouge externou seu descontentamento, Bruno a acusou de ser “chata” e não gostar das festas. O brother ainda afirmou que outras pessoas da casa também achavam isso.

Agora pela manhã, Aline estava acompanhada de Bruna, Amanda e Larissa na piscina e resolveu desabafar sobre o ocorrido.

“O Bruno falou que as pessoas falam que eu sou a [fazendo aspas com as mãos] chata do quarto”, começou contando Aline. Larissa começou a defender os outros brothers da casa: “Não, ninguém falou”

“É, que eu sempre estou reclamando”, adicionou a cantora que estava explicando o ocorrido para Amanda. Larissa continuou defendendo seus amigos: “Ninguém falou isso, eu estava no quarto”. A esposa de Igor Rickli disse: “Mas foi isso que ele veio me falar”.

Aline, que passou a primeira semana de programa acorrentada com Bruno, ainda deu detalhes sobre o que foi dito por ele: “Pergunta pra ele. Ele falou que as pessoas do quarto falam mas na hora não tem coragem de falar”.

A professora de Educação Física começou a se justificar do porquê não saiu em defesa de Aline: “Eu estava sem microfone por isso eu não falei nada. Eu estava no quarto quando tu saiu, e eu estava no quarto quando você voltou e ele falou: ‘todo mundo concordou’. Mentira. O único que concordou foi o Guimê falando sobre a Márvvila, só que daí, eu não coloquei o microfone para falar”.

Larissa diz isso porque após a crítica de Bruno, Aline saiu do Quarto Deserto e foi para o Quarto Fundo do Mar, onde Fred Nicácio cedeu uma cama para ela. Amanda, que estava dormindo no Fundo do Mar, comentou sobre sua reação: “Eu acordei e vi a Aline com o Gabrielzinho. Eu fiquei: gente, qual foi a parte que eu perdi?”.

“Quem falou foi o Gaga. Apenas. ‘Ah porque o último dia que a gente teve paz foi quando ela dormiu lá. Tem duas pessoas que só reclamam nesse quarto’, começou a falar um monte de coisa”, disse Larissa sobre Bruno.

Aline também se justificou sobre as acusações de não gostar do after, e lembrou de uma situação causada também por Bruno, junto a Gabriel Santana, em um desses pós-festa: “Eu nunca reclamei do after, eu reclamei o dia que me pisaram. ME PISARAM. É uma coisa. Outro exemplo o dia em que ele [Bruno] te deu um tapão no cóccix, eu achei totalmente desnecessário. Tem umas coisas que eu não sou obrigada a concordar. Agora o after, já fiquei ali silenciosa, quieta, quantas vezes? E eu ontem estava na resenha, porque parece que eu não posso ficar na resenha também”.

Por fim, Larissa continuou assegurando a Aline que ninguém do Deserto concordou com as falas de Bruno: “Ele falou que todo mundo concordou. Mentira. Ninguém concordou”.

Desabafo!

O after desta quinta-feira, deu o que falar na casa mais vigiada do Brasil. O participante Ricardo também desabafou sobre estar incomodado com algumas atitudes de uma sister.

Para Sarah Aline, Ricardo revelou seu descontentamento com Larissa. "Estou de saco cheio, já. De game, dela... Muita coisa (...) Já estou saturado. Não volto atrás, não", declarou.