BBB 22: Tiago Abravanel avalia sua postura no jogo: ''Não mostrei meu lado competitivo''

Tiago Abravanel refletiu sobre sua postura no BBB 22 e afirmou que ainda não conseguiu mostrar que é competitivo

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 19h33

Tiago Abravanel (34) conversou com alguns brothers enquanto malhava na academia do BBB 22 nesta quinta-feira, 3.

No bate-papo, o ator avaliou sua postura no jogo e confessou que é bastante competitivo, mas ainda não conseguiu mostrar esse lado no programa.

"Por exemplo, sou muito competitivo. Não mostrei nem um décimo do meu lado competitivo aqui até agora. O Tiago, que é competitivo, quando não ganha... pelo menos em uma época não tão evoluída, ia ficar triste, muito irritado...", afirmou ele.

Abravanel refletiu sobre os desafios que viveu até agora no reality. "Nas provas, me vi fazendo o meu melhor. Chegando em posições muito legais. Tipo, se eu e a Eslô não tivéssemos sido eliminados, teríamos chegado em 4º", relembrou ele. "Eu bati na trave", acrescentou.

O brother confessou que hoje em dia tem outra mentalidade sobre ser competitivo. "Hoje eu penso 'fiz o meu melhor'", afirmou.

Boninho brinca com a festa do líder

Boninho (60), diretor do BBB 22, usou suas redes sociais para comentar sobre a festa do líder Tiago Abravanel desta quarta-feira, 2. Após a produção do programa disponibilizar microfone para os brothers durante o Abravalândia, o Big Boss caiu na brincadeira e divertiu ao brincar sobre o clima da festa.