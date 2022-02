BBB 22: Perfil de Brunna Gonçalves se pronuncia após expulsão de Maria: ''Continue brilhando aqui fora''

O perfil oficial de Brunna Gonçalves nas redes sociais demostrou apoio à Maria após sua expulsão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 14h54

A expulsão da Maria (21) no Big Brother Brasil mexeu com as estruturas do jogo dentro e fora da Casa Mais Vigiada do Brasil.

O perfil oficial de Brunna Gonçalves (30), participante do reality, logo se posicionou sobre o caso, declarando apoio a sister que deixou o programa, já que elas eram amigas lá dentro.

"No nosso pódio da vida real, você sempre terá um lugar garantido. Viverá e verá! Continue brilhando aqui fora", disse o post na legenda que trazia um clique das duas juntas durante a dinâmica de montar o pódio do programa.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito amor sempre!", disse um. "Todo mundo erra... Muita luz!", escreveu outro. "Estaremos com vocês", falou um terceiro.

Entenda o que aconteceu para a expulsão de Maria no BBB22

Durante toda a manhã dessa terça-feira, 15, a produção do reality avaliou algumas imagens do jogo da discórdia e concluiu que Maria agrediu Natália (22), batendo um balde em sua cabeça.

O ato infringiu as regras do programa e, por isso, a atriz foi desclassificada, sendo chamada ao confessionário e não voltando mais.

Confira o post que o perfil de Brunna Gonçalves fez em apoio à Maria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNNA GONÇALVES OLIVEIRA 🦄 (@brunnagoncalves)