BBB 22: Jessilane curte piscina de maiô fio dental e surpreende brothers

Sister Jessilane se refresca na piscina do BBB 22 e boa forma se destaca nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 10h03

A sister Jessilane (26) recentemente tirou onda ao aproveitar o sol e o calor do verão carioca para se refrescar na piscina do BBB 22.

Dando uma pausa nas conversas sobre jogo e na tensão que sempre acontece dentro do reality show da TV Globo, a participante se divertiu e relaxou dentro da água.

Aos 26 anos de idade, a professora de Biologia colocou um maiô colorido e fio dental, e mostrou com muita alegria, as curvas dela na casa mais vigiada do país.

Jessi já escapou de alguns paredões no BBB 22. Se mostrando cada vez mais na competição milionária, a sister do time Pipoca ainda segue no alvo de outras pessoas confinadas no programa.

Veja o corpão da sister Jessilane!