BBB 22: Bárbara descobre que é alvo de brother e detona: ''Se acha muito inteligente''

A sister contou para Jade Picon que descobriu que é alvo de brother e fez um pedido para a Líder da semana

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 16h42

No quarto do Líder, Bárbara (29) conta para Jade Picon (25) que descobriu ser o primeiro alvo de Gustavo (31).

A sister revelou que ficou sabendo da história através de Larissa (25), que estava na Casa de Vidro com o brother.

"Sabe o que a Larissa me falou? Que sou foco do Gustavo desde a Casa de Vidro. O primeiro foco", contou ela. Jade questionou o motivo e Bárbara respondeu: "Perguntei porque. Se era porque ele achava que eu saía. Não sei até que ponto é só isso, não. Mas disse que ele queria movimentar o jogo e colocar as pessoas que não estavam sendo votadas. De três semanas, duas eu estava imune. Como que eu ia ser votada?", questionou a gaúcha.

Bárbara seguiu falando sobre a situação e detonou Gustavo. "Esse menino é tonto! Ele não raciocina? Me fala que o DG [Douglas Silva] é foco da casa, sendo que duas semanas ele não recebeu voto, só na terceira, que ele nem acompanhou. Ele recebeu quatro votos e ele diz que é massacre. Ah, eu hein! Esse menino se acha muito inteligente", disparou ela.

Bárbara faz pedido

Após contar para Jade sobre sua descoberta, Bárbara aproveitou para fazer um pedido para a líder da semana.

"Se eu for embora, a única que eu te peço: não leva essa criatura amanhã no teu almoço, tá? Ele não merece, estou te falando de verdade. Não estou inventando, não é paranoia minha. Várias situações em que eu estou, ele está tentando irritar todo mundo e está querendo juntar o grupo e bater no nosso quarto", falou.

Bárbara está no quarto paredão do BBB 22 e disputa a preferência do público com Arthur Aguiar (32) e Natália (22).