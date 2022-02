BBB 22: Alba Michele, mãe de Maria, pede empatia após expulsão da filha do reality: ''A gente não precisa mais de linchamento''

Alba Michele, mãe de Maria, usou suas redes para falar sobre a expulsão da filha do Big Brother Brasil 22

Alba Michele, mãe de Maria (21), decidiu usar suas redes sociais para comentar as atitudes da filha no Big Brother Brasil 22 e desabafar sobre sua expulsão do reality.

Antes mesmo do comunicado oficial sobre a expulsão da herdeira saísse, Alba já comentava sobre a possivel agressão que Maria havia cometido: "Eu entendo o sentimento de vocês de verdade, eu entendo! Mas a escolha do amor incondicional é minha! E esse amor, só as mãe conhecem! Vitória, você é muito maior do que a Maria.", disse ela, postando cliques antigos feitos ao lado da filha.

Quando foi constata a agressão e assim a expulsão da intérprete de Verena em Amor de Mãe, Alba passou a receber inúmeras mensagens nas redes. Ela então utilizou seus stories para agradecer: "Quero agradecer o tanto de mensagens e carinho que estou recebendo! Ontem eu falei intuitivamente que esse BBB22 é do perdão. Quendo erramos suplicamos para que nos perdoem! Mas quando é o outro, julgamos e condenamos. Cometemos erros diariamente na nossa casa, com a nossa família, amigos, trabalho... Afinal, somos falhos! Mas e quando é sobre o outro?"

Em seguida, ela pediu empatia por parte dos fãs do BBB: "A gente não precisa mais de linchamento. Ela já vai ter as consequências dos atos dela. Peço que vocês reflitam também como as pessoas pegam pesado no Instagram em relação ao outro."

"Que ela venha para onde ela sabe que vai encontrar amor e acolhimento. Que a gente mande luz para ela e que tudo fique bem! Obrigada pelo carinho de vocês e de verdade, eu entendo vocês, de verdade! Beijos.", finalizou ela.