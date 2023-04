Após o BBB23, Cézar Black é convidado por Lula para evento no Planalto

Cézar Black é convidado por Lula para evento só para convidados; veja

O governo do presidente Lula fez um convite formal para o ex-BBB Cézar Black para a cerimônia oficial que marca a formalização do piso salarial para a enfermagem. É que ele foi um ativista para a defesa da aprovação do valor.

As informações são do 'Choquei', que revelou que o nome do brother foi colocado na lista de convidados da cerimônia que rolou no Palácio do Planalto. O evento está marcado para às 17h30.

Com a implementação do novo piso salarial, a previsão é de que os enfermeiros passem a receber a partir de R$ 4,7 mil, enquanto os técnicos de enfermagem receberão no mínimo R$ 3,3 mil, e os auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2,3 mil.

O brother até o momento não confirmou se irá à cerimônia.

🚨EXCLUSIVO: Governo Lula CONVIDA Cezar Black para participar da assinatura que vai garantir o pagamento do piso salarial para a enfermagem.



A cerimônia no palácio do planalto é fechada para restritos convidados. O nome do ex-bbb e enfermeiro está na lista. Será às 17h30. pic.twitter.com/Ajh9j2TNoc — CHOQUEI (@choquei) April 18, 2023

REENCONTRO

Nesta última sexta-feira (14), Cezar Black emocionou todos os seus seguidores ao compartilhar um vídeo emocionante nas redes sociais. Isso porque o enfermeiro finalmente viu seu maior xodó, Rocco Black, após a eliminação do Big Brother Brasil 2023.

"E veio aí! O encontro mais esperado dos últimos meses: papai e filhinho! É o queridinho de todos os marinheiros!", escreveu na legenda do perfil ao mostrar o cachorrinho abanando o rabo, todo contente por rever o dono.

Muito emocionados, os fãs do baiano não puderam deixar de comentar um momento tão fofo como esse. "Maior injustiça do BBB foi o Black saindo. Mas ver ele cercado de quem o enxerga realmente, o ama, o respeita... é maravilhoso", escreveu uma fã.