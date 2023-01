Zé Neto faz primeira aparição após ser atendido pelo SAMU

Zé Neto, da dupla com Cristiano, passou mal antes de subir ao palco e foi atendido pelos médicos. Agora, ele apareceu nas redes sociais para contar o que aconteceu

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, passou por um susto com a sua saúde na noite do último sábado, 21, e foi atendido pela equipe do SAMU que estava acompanhando o evento na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no Rio Grande do Norte. O artista sofreu uma crise de ansiedade pouco antes de subir ao palco e precisou ser medicado. O show foi cancelado e deverá ter uma nova data marcada. Neste domingo, 22, ele surgiu nos stories do Instagram para tranquilizar os fãs.

O sertanejo contou que já está melhor e está em sua casa com a família. Ele revelou que foi muito atendido pelos médicos da região e vai seguir com a sua agenda de compromissos da semana.

“Passando aqui primeiramente para pedir desculpas por não ter conseguido fazer a apresentação de ontem e agradecer a galera pela compreensão e pelo carinho. E agradecer a galera do SAMU que me tratou super bem, que fizeram todo o pronto-atendimento para mim”, disse ele.

E relembrou o que aconteceu. “Chegamos na festa, atendemos todos os contratantes e as pessoas que tínhamos que atender, quando ia subir no palco, tive uma crise de ansiedade e fizeram os medicamentos. Infelizmente constataram que não dava para eu fazer o show porque estava groge pelos remédios e me encaminharam para a Santa Casa de Rio Pardo, onde fui muito bem atendido também. Estou em casa, graças a Deus, está tudo bem e os compromissos da semana seguem”, afirmou.