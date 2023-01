Zé Neto, da dupla com Cristiano, passa mal e cancela show, aponta colunista

Cantor sertanejo Zé Neto teria se sentido mal no camarim antes de show e atendido pelo Samu

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, teria passado mal em seu camarim antes de subir ao palco da 27ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo (RN), nesse sábado, 21, e teve de cancelar o show.

Os cantores teriam atendido fãs, tirado fotos e feito todo o ritual pré-show normalmente. No entanto, segundo o jornalista Leo Dias, Zé precisou ser atendido por socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O show, que iniciaria às 00h30 foi cancelado, mas os cantores não chegaram a falar sobre o assunto em suas redes sociais.

Não sabemos o motivo do mal-estar, mas vale lembrar que o cantor foi diagnosticado com covid-19 recentemente. Ele deu entrada no hospital com baixa saturação. Esta foi a segunda vez que o sertanejo contraiu o novo coronavírus.

Recentemente, ele e a mulher, Natália Toscano, fizeram uma tatuagem juntos. Eles estão juntos há 13 anos. "Resolvemos eternizar a nossa Fé em Deus, as tatuagens que fizemos são muito significativas para nós. Quem conhece e acompanha a gente sabe de toda devoção e gratidão a Deus. O Zé tatuou a medalha de São Bento, a primeira dele, e eu fiz uma Cruz e uma Lótus. A flor também significa força e vida", disse Natália na ocasião.

Confira a última postagem de Zé Neto: