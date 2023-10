Virginia Fonseca cancela todos os compromissos por problema de saúde: “Dói tudo”

Após receber atendimento médico em casa, Virginia Fonseca cancela compromissos e desabafa sobre seu estado de saúde

A influenciadora digital Virginia Fonseca precisou cancelar todos os seus compromissos neste domingo, 01, após passar por um mal-estar. Depois de receber atendimento médico em sua residência durante a noite, a loira compartilhou um desabafo sincero sobre seu estado de saúde, além de revelar os possíveis diagnósticos.

Através do stories do Instagram, Virginia reapareceu abatida deitada em sua cama pela manhã: “Nossa, gente, o que é isso? Meu Deus do céu, estou mal, viu? Pelo amor de Deus”, a esposa do cantor Zé Felipe desabafou em vídeo: “Não estou conseguindo ficar em pé, dói tudo, tudo, tudo”, ela ainda legendou a publicação.

Virginia Fonseca cancela todos os compromissos após passar mal - Reprodução/Instagram

Na sequência, Virgínia explicou que passará o dia de repouso: “Tinha uma campanha para fazer hoje, mas quem disse que vou conseguir? Meu dia hoje resumido para vocês: repouso e água”, disse a empresária, que iria fotografar um ensaio com suas duas filhas, as pequenas Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de onze meses.

A loira ainda revelou que iria repetir os exames realizados na noite anterior. Após passar mal no sábado, 30, a musa recebeu atendimento médico, tomou soro, injeção e fez alguns testes, com resultado negativo para Covid: “Pode ser que eu esteja acabando a dengue, ou é uma virose”, a influenciadora revelou o possível diagnóstico.

Virginia Fonseca desabafa após passar mal - Reprodução/Instagram

Além disso, a loira também relatou alguns de seus sintomas: ‘Galera, to passando mal demais, demais mesmo, tipo muita dor no corpo, nossa, cabeça pesada, sei lá o que é isso”, ela desabafou antes de receber a equipe de saúde em sua mansão em um condomínio de luxo em Goiânia, onde mora com o marido e as duas herdeiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca está grávida novamente?

Vale lembrar que ainda no sábado, 30, Virginia fez questão de rebater as especulações sobre uma terceira gravidez. Após relatar alguns sintomas ‘suspeitos’ , a influenciadora recebeu diversas mensagens perguntando se ela estaria à espera de mais um herdeiro com o cantor Zé Felipe: “Galera, já fiquei grávida duas vezes e em nenhuma das vezes meu corpo doeu assim", explicou Virgínia.