Música pode ser chave para prevenção a suicídio e depressão

A especialista em educação musical, música e neurociência, Marina Moreno, reforça a fala de Cris.

“Provaram que a música é capaz de liberar um neurotransmissor que se chama dopamina. Popularmente conhecido como hormônio da felicidade ou hormônio do prazer. Nem todas melodias musicais soltam a quantidade de dopamina igual em todos os Humanos. Elas atingem as pessoas de formas diferentes. As que me faz bem, nem sempre fazem bem para você. Nem sempre melodias alegres liberam mais dopamina do que aquelas consideradas mais tristes. Cada pessoa possui sua identidade sonora e ela é formada já no útero, relacionando aquilo que sua mãe ouvia, canta ou gosta de ouvir. Na infância com canções infantis, na adolescência com os amigos”, afirma