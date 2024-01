Marcelo Pereira recebe alta após ser internado por um mal súbito

O jornalista Marcelo Pereira recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 10. Ele estava internado desde o dia 6 de janeiro por um mal súbito

O jornalista Marcelo Pereira, apresentador da previsão do tempo nos telejornais, recebeu alta hospitalar na última quarta-feira, 10. Ele estava internado desde o último sábado, 6 de janeiro, quando sentiu um mal súbito.

Seus sintomas eram dor abdominal e pequena instabilidade hemodinâmica, indicando pressão arterial anormal ou instável. O apresentador, que é responsável pela previsão do tempo no Hora 1 e no Bom Dia, Brasil, se sentiu mal pouco antes de entrar ao vivo e logo foi encaminhado ao hospital.

A alta foi confirmada por meio de sua equipe de comunicação. “O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires informa que o paciente Marcelo da Silva Pereira recebeu alta hospitalar no dia 10/01, onde estava internado desde o dia 06/01 devido a um quadro de dor abdominal com instabilidade hemodinâmica”, afirmou o boletim médico.

O jornalista ficará em repouso durante os próximos dias. Durante o período no hospital, ele foi substituído por Thaís Luquesi nos jornais. “Durante a internação foi submetido a um tratamento medicamentoso e avaliado por especialistas, evoluindo com melhora importante do quadro de saúde. Deverá permanecer em repouso domiciliar pelos próximos dias”, finalizou.

O que levou à internação do jornalista

No sábado, dia 6 de janeiro, Marcelo Pereira passou mal e precisou ser levado ao hospital. O apresentador teve um mal súbito.

Ele estava se preparando para entrar ao vivo, quando se sentiu mal. No momento, ele foi substituído pelos jornalistas Eliezer dos Santos e Tiago Scheuer, que entrou no Bom Dia Brasil. Nos dias seguintes, Thaís Luquesi ocupou o lugar dele nos dois programas.