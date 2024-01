Estado de saúde de jornalista da Globo é revelado após ele passar mal na emissora

Jornalista da Globo, Marcelo Pereira segue internado e sem previsão de alta em um hospital após passar mal nos estúdios da emissora

O jornalista Marcelo Pereira, que é o ‘garoto do tempo’ dos telejornais da Globo, segue internado em um hospital após passar mal na semana passada. Ele foi internado ao ter um mal súbito pouco antes de entrar no ar na emissora de TV e foi rapidamente socorrido. Agora, o estado de saúde foi revelado em um boletim médico.

O rapaz teve um quadro de dor abdominal e ficou na UTI, mas já foi transferido para o quarto. O quadro de saúde dele é estável e ele segue sem previsão de alta.

“O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires informa que o paciente Marcelo da Silva Pereira deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 6 de janeiro, com quadro de dor abdominal com pequena instabilidade hemodinâmica. Sua condição clínica evoluiu com melhora e depois de equilibrado pôde ser encaminhado para a unidade de internação nesta terça-feira (9/1). O paciente segue, ainda na unidade de internação sem previsão de alta, mas com quadro estável”, informou o boletim médico enviado ao site NaTelinha.

Outro jornalista da Globo também foi internado nos últimos dias

O jornalista José Roberto Burnier passou por um enorme susto na noite do dia 29 de dezembro. Após sofrer um infarto agudo do miocárdio, o âncora foi submetido a uma angioplastia, cirurgia cardíaca de emergência. Segundo o site 'Notícias da TV', o susto pode ter acontecido durante seu plantão de fim de ano no comando do SP1 e SP2.

Internado na Unidade Coronária para recuperação pós-cirúrgica, Burnier atualizou seu estado diretamente do leito hospitalar: "Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!”, escreveu o jornalista, que já precisou se afastar da televisão para tratar um câncer.

Ele já recebeu alta hospitalar e se recupera em casa. Bruno Tavares dará suporte ao apresentador nas telinhas enquanto ele se recupera ao lado de sua família; o jornalista é casado com uma médica veterinária e tem duas filhas; saiba mais sobre a família do âncora da Globo.