José Mayer surge em clínica médica e diz: 'Doença complicada'

Após período de internação, José Mayer aparece em uma clínica médica enquanto faz um tratamento contra doença autoimune

O ator José Mayer surpreendeu os seus fãs ao aparecer em uma clínica médica poucos dias após receber alta hospitalar. Ele ficou cerca de 19 dias internado após ter um sangramento pulmonar e voltou a realizar um tratamento contra a doença autoimune que ele tem, chamada de granulomatose de Wegener.

Nesta sexta-feira, 3, ele mostrou um vídeo enquanto recebia o medicamento na clínica e aproveitou para contar que está se recuperando da doença. “Bom dia, amigos. Pensa que é fácil? Não é não. Cá estou eu, seguindo o protocolo de recuperação da minha saúde. Tentando me ligar, e quase conseguindo, daquela doença que se abateu sobre mim em 2017, naqueles nefastos acontecimentos. A doença chama-se granulomatose de wegener. É uma doença complicada, mas tem tratamento. Estou aqui para agradecer a fortaleza que vocês têm passado para mim”, disse ele.

José Mayer contou que desenvolveu a doença autoimune quando enfrentou acusações de assédio nos bastidores da Globo. Na época, ele foi acusado por uma figurinista de tê-la assediado em um camarim. Ele saiu da emissora pouco depois e se afastou da atuação. O artista vive discretamente em seu sítio no interior do Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Mayer (@josemayerarte)

José Mayer celebra a alta hospitalar

Há poucos dias, José Mayer mostrou um vídeo de quando estava saindo do hospital após 19 dias internado."Segunda-feira, dia 27 de fevereiro, 11h55 da manhã, de novo na liberdade das ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera (Fajardo), meu anjo protetor. Como que ela me aguenta?", brincou o veterano.

"Beijos a todos, muito feliz de estar voltando para casa. E obrigado, de novo, pelas orações, pelo carinho, pela força espiritual que vocês me passaram", completou o artista.