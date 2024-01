Jojo Todynho abre o jogo sobre internação da avó no CTI: ‘Sendo monitorada’

A cantora Jojo Todynho atualiza os fãs sobre o estado de saúde de sua avó, que foi internada no CTI de um hospital após sentir dores

A cantora Jojo Todynho atualizou os seus fãs sobre a internação de sua avó, que está no CTI de um hospital no Rio de Janeiro após ser diagnosticada com trombose. A estrela contou que a avó está bem e se recuperando.

“Vim falar que Ritinha está bem, está sendo monitorada, está comendo bem. Duas amigas que são enfermeiras e trabalham lá disseram que está tudo bem com ela. Se Deus quiser, domingo ou segunda, ela deve ir para o quarto. Só reclamou que no CTI não tem televisão, não tem nada, não tem como ela assistir às novelas dela”, declarou.

E completou: “Mas, graças a Deus, ela está bem, está fazendo o uso do remédio para trombose, e é isso. Mais uma vez eu quero agradecer vocês pelo carinho. É o que eu falo: comigo não precisa, mas com a minha avó… Ela é um anjo, tudo para mim, obrigada por todo apoio”.

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. Na última terça-feira, 26, a cantora contou que irá realizar algumas cirurgias plásticas em breve para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.