Rafa Kalimann cancela participação em evento no RJ por questões de saúde

Nesta quinta-feira, 20, Rafa Kalimann precisou mudar os planos para priorizar sua saúde. A atriz estaria no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, como madrinha de uma Campanha do Agasalho, mas precisou desmarcar sua participação no evento. Nas redes sociais, ela explicou o motivo.

"Hoje eu estaria no Santuário Cristo Redentor como madrinha da Campanha do Agasalho, mas infelizmente precisei vir pro hospital e não vou conseguir estar presente", disse a atriz nos Stories do Instagram, sem dar muitos detalhes sobre seu estado de saúde.

"Mas desejo que vocês doem agasalho. O inverno começa hoje e muitas pessoas precisam", ressaltou Rafa Kalimann.

Rafa Kalimann explica porque altera falas de sua personagem

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann causou polêmica ao revelar que altera falas de sua personagem Jéssica na novela 'Família É Tudo'. Em participação do podcast 'E Você?', a artista disse que troca algumas palavras do roteiro que não fazem parte de seu vocabulário do dia a dia. No entanto, a famosa disse que sua afirmação foi tirada de contexto.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram na terça-feira, 18, Rafa explicou o motivo do porquê optou por não falar essas palavras. "Um dia desses, eu falei para vocês que eu não ia mais permitir que criassem narrativas sobre meu trabalho que fossem distorcidas, mentirosas ou de dupla interpretação. Pois bem, estou cumprindo com isso! Hoje saíram algumas matérias sobre uma palavra que eu não gosto de falar na minha vida, e que tem na minha personagem. Só que quando eu estou no set, eu coloco. Vou contextualizar isso para não ficar distorcido a intenção dessas palavras", contextualizou Kalimann.

Em seguida, a ex-BBB 20 mostrou um vídeo nos bastidores da novela, onde ela disse que troca a palavra 'desgraçada' durante os ensaios, mas que não altera a fala durante as gravações. "Tem uma palavra que eu não falo. Pra mim é pecado falar essa palavra, entendeu? É uma palavra que não tem graça, é o oposto de graça, é des... E aí tem no texto. Eu bato o texto com ela e troco por abençoada", explicou Rafa no vídeo. "Na hora eu falo. Vou ficar falando toda hora essa palavra ai? Vou nada! Ficar trazendo coisa ruim não!", completou.