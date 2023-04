Jade Picon e Bruna Marquezine: Confira famosas que praticam boxe

Assim como Jade Picon e Bruna Marquezine, muitas celebridades aproveitam os benefícios que o boxe pode trazer

Adicionar um esporte à rotina é uma prática bastante benéfica e importante para ter o corpo e a mente mais saudáveis, independente de qual modalidade seja escolhida. No mundo das famosas, o boxe é uma atividade praticada por diversos nomes como Jade Picon, Ivete Sangalo, Luiza Possi, Bruna Marquezine e Mariana Rios.

O esporte ajuda a manter a boa forma do corpo mas também a cuidar da mente. Luiza Possi tem recorrentes aulas de boxe em sua casa, e costuma mostrar a rotina em seu perfil do Instagram, onde também chama atenção pelos modelitos escolhidos para os treinos intensos e repletos de movimentos com o corpo todo.

Jade Picon e Ivete Sangalo também são celebridades que treinam o esporte em casa. "Da série: coisas que eu me desafio a fazer pela primeira vez e acabo me apaixonando. Comecei a fazer boxe!", contou Jade, nas redes sociais. "Você só vai saber se gosta ou não de algo se você provar! E vai por mim, você pode se surpreender com as coisas que podem te fazer feliz e você nem imagina", completou a influenciadora.

"Eu adoro fazer boxe, me dá consciência corporal, eu boto pra fora tudo que tá ali apertando minha mente. Cada murro desse é um problema resolvido. E tome!", brincou Ivete, também no Instagram, sobre os treinos. Já nomes como Bruna Marquezine e Mariana Rios também já foram vistas treinando a modalidade em academias e exibindo o visual nas redes sociais.

Para falar ainda mais sobre esse esporte, Sandra Bezerra, head coach da Jab House, marca da rede de Studios da rede de academias Smart Fit, listou sete benefícios que a prática do boxe pode trazer para as mulheres, para além da melhora da estética do corpo, mas na busca de uma vida e rotina mais saudáveis e plenas. Confira a seguir:

REDUZ O ESTRESSE

Praticar exercícios físicos libera hormônios como endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina que melhoram o humor, reduzem o estresse (físico e mental) e ainda contribuem para a melhora no bem-estar de quem pratica. "O boxe também funciona como válvula de escape, reduzindo os hormônios relacionados ao estresse", explica Bezerra.

ALTO GASTO CALÓRICO E REDUÇÃO DO PESO

O boxe é uma ativida bastante intensa, podendo ser um grande aliado na perda de peso. Segundo a especialista, um treino de boxe convencional pode chegar a gastar até 700 calorias, devido ás diversas movimentações em todo o corpo, o que também ajuda na definição dos músculos e na redução de gordura.

MELHORA NO CONDICIONAMENTO FÍSICO

O exercício traz o condicionamento físico para o corpo feminino, melhorando o desempenho cardiorrespiratório, o que torna o corpo ainda mais resistente.

AUMENTO NA AUTOESTIMA

"Uma vez que o estresse diminui, é inevitável a sensação de autoestima elevada quando se pratica uma atividade que proporciona tantos benefícios físicos e psicológicos", analisa a especialista, que ainda acrescenta que o boxe faz com que as praticantes se sintam mais seguras, ativas e confiantes.

AUMENTO NA DEFINIÇÃO DO CORPO

O boxe exige muita força e resistência, já que durante os treinos o corpo está sempre em movimento. "Treinando sequências de socos, saltos e deslocamentos, é natural que a musculatura se fortaleça, deixando o corpo feminino mais torneado e definido", comenta a profissional.

ATIVA O CORPO INTEIRO

A prática do esporte trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo. Em um único golpe, é possível trabalhar os braços, abdômen e pernas, por exemplo. "Uma ótima atividade para exercitar o corpo de forma integral", acrescenta Bezerra.

AJUDA NA DEFESA PESSOAL

A especialista ainda ressalta que o esporte é muito procurado por mulheres que querem aprender uma forma de se defender em alguma situação de risco. "A defesa pessoal é um dos benefícios do esporte e ajuda as mulheres a se sentirem mais seguras e confiantes diante de determinadas situações e adversidades no dia a dia."