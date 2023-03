Whindersson anuncia que vai lutar em torneio mundial de boxe

Humorista Whindersson Nunes está treinando para competir mundialmente

O humorista Whindersson Nunes anunciou uma novidade em seu perfil. Ele irá lutar em um torneio mundial de boxe.

"Bom príncipes e príncipas, tem um tempo que tô guardando essa novidade para vocês, é com grande orgulho que eu venho aqui falar para que eu fechei um contrato de várias lutas com @kingpynboxing e vou estar representando o Brasil", escreveu na legenda da foto.

"Vou lutar no maior torneio de boxe do YouTube do mundo", anunciou o youtuber. "Eu tô treinando igual uma cachorra porque já apanhei uma vez para um tetra campeão, não vou apanhar para um monte de laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo, esqueça tudo, é o hype, único representante do Brasil nesse torneio, é isso", explicou.

"É só mais um das minhas loucuras, acostume-se!, aconselhou. Nos stories, ele publicou fotos e vídeos dele treinando. Teve até uma cena cômica dele tentando tirar uma ventosa das costas. "A ventosa puxa, mas não sai", disse.

