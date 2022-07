Graciele Lacerda revela segredo para manter a rotina saudável em meio a turnê de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda abriu o jogo de como regula a sua rotina saudável durante a turnê do noivo, Zezé Di Camargo

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 17h17

Graciele Lacerda (41) é bem conhecida por seu estilo de vida saudável.

A gata usa e abusa de sua formação em educação física e jornalismo para compartilhar com seus seguidores dicas fitness e de alimentação saudável.

Entretanto, atualmente a rotina da influenciadora está agitada, já que ela está acompanhando o noivo, Zezé Di Camargo (59), nas viagens de sua mais nova turnê musical.

Apesar de toda essa mudança poder afetar seus treinos e alimentação, a musa afirma que consegue dar conta do recado: "Como eu tenho uma rotina de alimentação e exercícios muito correta as viagens não me atrapalham tanto. Desde o ano passado estou fazendo a mesma estratégia do meu programa de emagrecimento que tem como base a alimentação low carb e o jejum intermitente, então por mais distante que seja uma viagem sempre consigo encontrar boas opções para eu comer.", disse ela com exclusividade para a CARA Digital.

Graciele ainda confessa que aproveita as academias dos hotéis que está hospedada para seguir sua rotina de trinos: "Em alguns hotéis tem academias, então consigo fazer pelo menos uma corrida na esteira, mas se não tiver, não é isso que vai atrapalhar, fico tranquila e quando volto das viagens volto com tudo na musculação.".

Além de musa fitness, Graciele faz sucesso como empresária, criando sua própria plataforma de emagrecimento, chamada Eduque Seu Peso. A plataforma online transmite para seus alunos diversos materiais como protocolo de emagrecimento, vídeos de exercícios e e-books de receitas.