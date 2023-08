Faustão continua na UTI após transplante de coração, diz boletim médico

Novo boletim médico de Faustão traz atualizações do quadro de saúde do apresentador após cirurgia de transplante de coração

Após a realização de uma cirurgia de transplante de coração no último domingo, 27, o quadro de saúde do apresentador Fausto Silva foi atualizado em novo boletim médico. Segundo a nota divulgada nesta segunda-feira, 28, o comunicador permanece entubado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Segundo a assessoria do hospital, as funções do novo coração de Faustão estão ocorrendo como o esperado. No entanto, ele continua sob cuidado intensivo após o procedimento cirúrgico.

"O paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem, dia 27 de agosto, a um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. Seu estado clínico é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas", disse o boletim, assinado pelo cardiologista Dr. Fernando Bacal.

Vale lembrar que Fausto era prioridade na fila de espera por um coração, por se enquadrar em um caso considerado grave. A oferta do órgão foi feita na madrugada do último domingo e o transplante foi realizado na madrugada do mesmo dia. No total, o procedimento durou cerca de 2h30.

No dia de sua internação, o apresentador chegou a tranquilizar seus fãs sobre seu quadro de saúde. Em vídeo, ele afirmou que estava preparado para o que viesse pela frente. Ele também deu detalhes sobre seu tratamento e pediu por boas vibrações para sua recuperação.

Entenda o que acontece com Faustão após a cirurgia

Após ser submetido a um transplante de coração, Faustão ainda terá um longo caminho a percorrer após a cirurgia. O apresentador, que passou sete dias na fila da doação de órgãos, deverá enfrentar uma nova rotina para lidar com o procedimento.

Segundo Fernando Lucchese, chefe da cardiologia e transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, Faustão deve entrar ser submetido ao uso de remédios vitalícios para evitar a rejeição do novo coração. "O pós-operatório segue uma rotina muito bem estabelecida. O uso de agentes imunológicos começa de imediato durante a cirurgia e já se começa então a preparar os pacientes para que não haja incompatibilidade ou rejeição", contou o médico em entrevista à Band.

"Essas drogas serão usadas pelo paciente o resto da vida e são drogas de grande efetividade, tanto é que processo agudo de rejeição pós-transplante é muito raro. O mais comum é o paciente se recuperar e em 24 horas já estar caminhando. Já se organizando para ter uma nova vida", acrescentou sobre o quadro de Faustão após a cirurgia de transplante de coração.

Além da nova rotina, o apresentador não deve enfrentar grandes mudanças na qualidade de vida em longo prazo, como explicou Paulo Pego Fernandes do Hcor, cirurgião cardiovascular e torácico, em entrevista ao portal Metrópoles. "No geral, o novo coração é capaz de dar uma qualidade de vida normal ao paciente. No longo prazo, o pós-transplante vai depender apenas de imunossupressores e de um controle clínico rigoroso e periódico, mas vai poder seguir com a vida normal".