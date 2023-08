Fátima Bernardes esbanja beleza ao posar sem maquiagem após treino: ''Continua gata''

Apresentadora Fátima Bernardes coleciona chuva de elogios dos fãs ao surgir toda natural em foto após treino

A apresentadora Fátima Bernardes começou esta segunda-feira, 07, cheia de disposição e colecionou elogios dos seguidores nas redes sociais ao publicar uma foto após treino. Sem maquiagem, a jornalista esbanjou sua beleza natural!

Usando roupa de academia, a artista fez uma selfie após praticar exercícios e durante o sol da manhã. "Fiz a foto logo depois do exercício e eu mesma fiquei confusa: o que é minha franja e o que é sombra da palmeira?", escreveu Bernardes na legenda da postagem, chamando atenção dos fãs.

"Também fiquei confusa! Mas cheguei a conclusão que mesmo depois de exercícios, cansada, você continua extremamente maravilhosa", elogiou uma fã nos comentários. "Linda, Fátima! Sem maquiagem, sem filtro, simplesmente você", destacou outra. "Continua gata e ninguém diz que tava treinando kkk", brincou uma terceira. "Plenitude pós-treino. Maravilhosa", falou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes desabafa sobre saudade ao curtir passeio em família

Recentemente, a apresentadora Fátima Bernardes dividiu com os seguidores algumas fotos ao lado de sua família. Ela aproveitou os registros para fazer um desabafo sobre a saudade que sente quando eles não estão juntos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista aparece sorridente ao lado dos filhos, Laura e Vinicius, da nora, Thalita Martins, e do namorado, o deputado Túlio Gadêlha. A artista também é mãe de Beatriz, fruto de seu casamento com William Bonner.

Fátima falou sobre a falta que sente dos filhos, que moram fora do Brasil. "Quando me perguntam: 'Matou a saudade dos filhos?', respondo que sim. Mas, na verdade, matei a saudade daquele dia e dos anteriores em que estivemos juntos. Mas e a saudade de hoje, de amanhã e dos muitos dias que virão? Essas, só vou matar no próximo abraço. Quem é mãe e tem filho longe sabe do que estou falando", escreveu ela.