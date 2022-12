Ex-BBB Angélica Morango revela que recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista: “Eu chorei”

A participante do BBB 10, Angélica Morango revelou que recebeu um diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista após buscar ajuda

Nesta terça-feira, 6, a ex-BBB Angélica Martins, conhecida como Morango, surpreendeu seus seguidores no Instagram ao revelar que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. A ex participante do reality desabafou sobre a notícia em um vídeo.

“Dentre uma série de novidades na minha vida pessoal e profissional, aconteceu uma que me deixou bastante tempo digerindo aquela novidade. Em agosto eu busquei tratamento psicológico com um psicólogo especializado em pessoas com Transtorno do Espectro Autista e TDAH. Ele descartou TDAH, mas me diagnosticou como autista, um diagnóstico de mais de20 páginas”, contou a jornalista e fotógrafa.

A participante do BBB 10 ainda comentou sobre o nível que está dentro do Espectro Autista: “Existem três níveis de autismo, que as pessoas também conheciam como leve, moderado e severo. Ser autista nível 1 de suporte significa que preciso de menos suporte de quem é nível 2 ou 3, mas eu tenho minhas questões e perante a lei sou reconhecida como uma pessoa com deficiência, uma PCD”.

Morango ainda comentou sobre sua reação à notícia. “Foi muito louco. Quando eu fui diagnosticada pelo psicólogo, foi um baque. Eu chorei. Foi um choro ao mesmo tempo de medo, do que significava ser uma pessoa diagnosticada como autista. E ao mesmo tempo foi muito catártico, me trouxe um alívio muito grande porque eu entendi que muita coisa de como eu funciono, como lido com as pessoas, tem um motivo. Não é uma questão de personalidade”, disse.