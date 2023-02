Curtindo último dia de Carnaval, Luciana Gimenez passeia pelo Rio de Janeiro de muletas

A apresentadora Luciana Gimenez surgiu caminhando com a ajuda de muletas pelo Rio de Janeiro em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 22, Luciana Gimenez aproveitou seu último dia de Carnaval dando um passeio de muletas pelo Rio de Janeiro.

Nas imagens compartilhadas em seu Instagram, a apresentadora surgiu caminhando na beira da praia de Copacabana.

A comandante do Superpop usava um conjunto verde composto por cropped e calça, e, por baixo do look usava um biquíni branco.

Além de mostrar o passeio, Luciana explicou porque compartilhou uma foto em que tomava soro na veia após ir para a folia na Sapucaí sem precisar das muletas.

“E pra quem perguntou o que eu estava tomando na veia, eu estava tomando remédio de dor e tive eu tomar anti-inflamatório porque deu uma inflamadinha, mas, vamos que vamos”, explicou.

Após isso, a mãe de Lorenzo Fragali e Lucas Jagger comentou que sofreu de fortes dores na sua ida à Sapucaí: “Eu não conseguia andar, ontem zerou”.

“Mas a recomendação é sempre andar. Aí eu catei as muletas, vieram as muletas de volta que eu já tinha abandonado, elas vieram fazer uma passagem relâmpago pelo Rio de Janeiro. Estou eu aqui andando na praia, caracterizada de Rio de Janeiro, mas com as muletas. Olha que graça, as muletas vão ficar até queimadinhas, passei protetor solar nas muletas”, explicou a apresentadora com muito bom humor.

Por fim, Luciana tranquilizou seus fãs sobre seu estado de saúde: “O médico está acompanhando, a fisioterapeuta tá acompanhando. E apesar de eu ter apavorado ontem, porque eu teve bastante dor, parece que está tudo dentro do previsto. E eu tenho que continuar andando”.

Reprodução: Instagram