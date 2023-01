Claudia Ohana fala sobre estado de saúde da filha internada: "Agradecer de coração"

Claudia Ohana está acompanhando a filha, Dandara, que está internada para tratar um abscesso na garganta

A atriz Claudia Ohana (59) publicou uma mensagem de agradecimento aos fãs nesta quinta-feira, 05, em seu perfil no Instagram.

Claudia está em um hospital onde acompanha a filha, Dandara Guerra (39), internada para tratar um abscesso na garganta.

"Há 4 dias venho tomando meu café da manhã na cafeteria do hospital acompanhando a minha filha que está passando por uma internação. As coisas já estão melhores, graças a Deus, e hoje venho agradecer de coração a todos que mandaram suas energias positivas, orações e palavras de conforto", disse a atriz.

"Agradeço também à equipe médica e hospitalar que está fazendo dos nossos dias por aqui um pouco melhores. Esperamos voltar pra casa em breve, e sigo contando com o carinho de todos que me acompanham por aqui!", finalizou.

Claudia Ohana desabafa sobre a internação da filha

“Me deu vontade de mostrar um pouco da vida real, o lado não tão bom da vida. A gente sempre mostra o lado glamoroso da vida, estamos sempre maquiando, uma vida feliz e tal... Estou no hospital. A minha filha foi internada. Não é nada grave. Ela já está melhorando. Ela está com um abscesso na garganta, na amigdalite. Ela não estava conseguindo falar, não estava conseguindo engolir nada. Ela está melhorando. Está cansada, é cansativo, você fica horas para ser internada, e é um hospital particular... Fiquei pensando nas pessoas em um hospital público, com filhos. Essa reflexão... E dividi isso porque eu sei que toda mãe fica acabada com um filho no hospital, mas ela está melhorando. Essa é a vida real”, afirmou Claudia Ohana em desabafo feito também nas redes sociais, nesta terça-feira, 03.

Atualmente, Claudia Ohana está envolvida com as gravações de Vai na Fé, próxima trama das 19h da Rede Globo, que marcará o retorno dela às novelas desde que atuou em Verão 90, de 2019.