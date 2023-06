Beto Barbosa vai ao hospital e revela o que aconteceu

Beto Barbosa precisou procurar um médico na última quinta-feira, 1, e realizou exames

O cantor Beto Barbosa precisou ir a um hospital na última quinta-feira, 1, após se sentir mal. Ele realizou exames após sentir falta de ar. O artista já está em casa e contou que foi diagnosticado com sinusite e gripe.

“Estava com muita falta de ar e dor nos olhos, pulmão e no rosto. Fiz todos os exames de raio-x, de pulmão e rosto, e exames de sangue para ver e saber o que eu estava sentindo. Estou com uma sinusite forte e uma gripe atualizadíssima, ano 2023, que te leva a nocaute... Mas já estou medicado e bem, graças a Deus”, disse ele em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

Ele deverá ficar 10 dias de repouso e teve que cancelar alguns compromissos profissionais para se recuperar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beto Barbosa (@betobarbosa)

Beto Barbosa participou do The Masked Singer em 2022

Em 2022, Beto Barbosa interpretou o personagem Boto no programa The Masked Singer Brasil, da Globo. Na época, o cantor revelou que nunca havia tido uma experiência como essa. “Foi um desafio muito interessante e diferente, que somou na minha carreira. Eu nunca tinha feito algo do tipo, nunca nem saí em um Carnaval de rua fantasiado, então até como ator foi interessante, porque eu entrei no personagem para fazer o Boto”, explicou ele.

“Foi muito divertido participar e fiquei muito feliz e satisfeito com o resultado. Deu para mostrar um Beto Barbosa diferente do que canta lambada e forró”, completou o artista, que apresentou Menino do Rio e Vamos Fugir durante sua participação.

Inclusive, o próprio repertório foi pensado pelo cantor para combinar com sua fantasia. “As músicas que eu cantei tinham a ver com o universo do personagem. A música do Caetano eu queria muito cantar, é uma música muito bonita que eu sempre gostei. Eu me senti muito confortável com as duas músicas que apresentei”, revelou.