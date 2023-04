Azzy, rapper e atriz de Vai na Fé, é hospitalizada: ‘Dias intensos’

Atriz e rapper Azzy aparece em suas redes sociais em cama de hospital mas não revela detalhes

Na noite desta quarta-feira, 19, a cantora de rap e atriz Azzy (22), que vivi a dançarina Ivy, uma das bailarinas de Lui Lorenzo, interpretado por José Loreto, na novela Vai na Fé, usou suas redes sociais para mostrar que foi hospitalizada, tranquilizando seus fãs sobre seu estado de saúde. A famosa contou que vai dar mais detalhes sobre o que aconteceu posteriormente.

“Obrigada pelas mensagens de carinho, obrigada pelas orações, tô em repouso e sob cuidados, em breve explico tudo pra vocês, os dois últimos dias foram intensos e complexos mas só de estar conseguindo respirar melhor eu to grata!!!”, escreveu Azzy, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários da postagem, amigos e seguidores da atriz e rapper mandaram boas vibrações para ela. “Ei! Melhoras”, desejou o ator Marcos Veras. “Com fé em Deus que você vai ficar bem”, exclamou uma outra internauta. “Te amo muito, melhoras”, comentou uma terceira pessoa.

Veja a publicação da cantora de rap e atriz Azzy, de Vai na Fé, mostrando que foi hospitalizada:

