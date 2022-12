Antes e depois: Veja as mudanças de Gkay um ano após ‘Farofa’, com mais de dez procedimentos estéticos feitos

Influenciadora paraibana Gkay investiu mais de R$30 mil só em procedimentos faciais desde última ‘Farofa’

Durante todo o ano de 2022, a influenciadora e humorista Gessica Kayane (30), mais conhecida como Gkay, investiu pesado na mudança de seu visual para o evento mais esperado do ano pelos criadores de conteúdo digital, a “Farofa da Gkay”.

Entre a última edição e essa que acontece agora em dezembro, Gessica Kayane fez mais de dez procedimentos estéticos, entre eles a famosa Lipo HD, Lipo LAD, até chegando a fazer mastopexia com prótese colocada.

Gkay também fez o procedimento queridinho das Kardashians, o Morpheus. Ele atua na flacidez da pele, ajudando a melhorar o aspecto do rosto e do corpo em várias regiões. Ele consiste em uma radiofrequência não-cirúrgica.

Já nos preenchimentos, ela optou pelo de lábios, de mandíbula e malar, ou seja, as maçãs do rosto. A humorista também chegou a fazer uma aplicação de toxina botulínica (botox) em pontos estratégicos de seu rosto. Além de depilação a laser. Só de procedimentos na face, foram mais de R$30 mil.

Além disso, Gessica também fez o CM Slim, que age com uma estimulação elétrica muscular, que também serve como estimulação neuromuscular. Ou seja, o músculo é incentivado a contrair através de um estímulo elétrico. A famosa também fez o famoso Fox Eyes, que eleva de forma acentuada a cauda da sobrancelha, dando um formato mais alongado e amendoado aos olhos.

Em seu corpo, ela fez o Round Glúteo, que rejuvenesce as nádegas, deixando o glúteo mais redondo e empinado, aumentando os contornos e reduzindo as celulites da área do bumbum. Esse procedimento em questão é queridinho entre as famosas.

Gkay também realizou a famosa Lipo LAD Avançada no seu abdômen, que deixa a região mais definida, retirando os excessos de gordura. Além disso, passou pelo Renuvion, tecnologia que aplica energia no subdérmico para contrair os tecidos, combatendo, assim, a flacidez.

Além disso, ela fez a Mastopexia, um procedimento mais invasivo, que consiste no levantamento das mamas, com colocação de prótese de silicone. A técnica reposiciona as aréolas e o tecido mamário, tirando o excesso de pele, comprimindo o tecido para dar um novo contorno para a mama.

Veja o antes e depois de Gkay, que realizou dez procedimentos estéticos desde a última 'Farofa':

Antes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yan Acioli (@yanacioli)

Depois:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)