Vera Fischer relembra foto sem roupa na praia: 'Uau'

Em dia de TBT nas redes sociais, Vera Fischer relembra foto totalmente sem roupas em uma praia

A atriz Vera Fischer elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao entrar no clima de TBT no Instagram. A musa relembrou uma foto antiga e ousada que foi feita em uma praia de Gravatá, Santa Catarina, há algum tempo.

Na imagem, a estrela surgiu completamente sem roupas e usando apenas um chapéu rosa enquanto renovava o bronzeado ao ar livre. “Um coração rosa no lado esquerdo do peito. Onde já palpita o meu natural. Instagram e sua censura de parâmetros desiguais? Fazer o que?!”, alfinetou na legenda.

Nos comentários da foto, os fãs fizeram vários elogios para a atriz. “Uau”, disse um seguidor. "Belíssima”, declarou outro. “Maravilhosa desde sempre”, afirmou mais um. “Única absoluta! Perfeição”, escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer fala de sua vida pessoal na Revista CARAS

Há pouco tempo, Vera Fischer estampou a capa da Revista CARAS e fez revelações sobre a sua vida. Aos 71 anos, ela falou sobre o amor em sua vida. "Nunca sonhei com um príncipe encantado e nem fiquei em uma torre alta, enfadonha e mofada esperando por ele. Eu montei no dragão e fui voar, viver, trabalhar, ser feliz! O amor? É fundamental, sim! Amar e ser amada, independe de estar casada ou de fazer sexo. Eu me sinto muito amada", declarou.

Então, ela refletiu sobre o envelhecimento. "Envelhecer nunca me assustou e ainda não me assusta. Eu trabalho muito, tenho uma vida produtiva, uma carreira de sucesso e muita coisa para fazer ainda. Não tenho tempo de ficar parada pensando no tempo que passa. Passei dos 70 com muitos espelhos em casa e uma ótima relação com eles. Eu me acho um mulherão e parece que não sou só eu", contou.

Por fim, a atriz confessou que não tem arrependimentos na vida. "Eu sou fervida! Faço o que quero e pago consciente um preço por isso. Não me arrependo de absolutamente nada! Eu não seria quem sou se eu não tivesse feito exatamente o que eu fiz. Minha história ajudou a desenhar a minha trajetória. Gosto assim!", declarou.