Tatá Werneck surge com look super sensual e famosos não perdoam: ''Que gata!''

Humorista Tatá Werneck surge com look sensual e seguidores famosos reagem no Instagram

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 15h12

Discreta em suas redes sociais, a atriz e apresentadora Tatá Werneck (38) apareceu recentemente bem diferente no perfil dela no Instagram.

No feed, a humorista e âncora do programa Lady Nightsurgiu com um vestido decotado e bem sensual, mostrando que ela resolveu chamar a atenção com o look.

Arrasando com o modelito branco e com uma maquiagem caprichada, a integrante do reality musical The Masked Singer Brasil se destacou com a produção dela para uma gravação de TV.

Anônimos e famosos reagiram na postagem de Tatá Werneck, que foi chamada de muito gata por vários seguidores dela. Eliana, Sophia Abrahão, Ary Fontoura, Fafá de Belém, Mariana Rios, Fernanda Gentil e várias outras celebridades aprovaram o look sexy da comediante na web. Que sucesso!

Veja o look sensual de Tatá Werneck!