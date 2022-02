Gil do Vigor se diverte em participação no 'Lady Night'

Ex-BBB Gil do Vigor será o próximo convidado de Tatá Werneck no 'Lady Night'

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 13h42

O ex-BBB Gil do Vigor (30) será o convidado especial de Tatá Werneck (38) no próximo episódio do programa Lady Night, que será exibido na noite desta quinta-feira, 10, após o BBB 22.

Em conversa com o portal Gshow, o economista relembrou da participação dele no divertido talk show que sempre provoca rebuliço nas redes sociais. "Ah, foi maravilhoso! Regozijante! Eu amo a Tatá de paixão e adoro o jeito dela de fazer humor", declarou.

"Dá um pouco de nervosismo estar ali, ao lado de uma das maiores comediantes do Brasil, mas ela conduz a entrevista de um jeito que consegue deixar o convidado muito confortável e solto para participar das brincadeiras. Eu sou uma pessoa que ri muito de si mesmo, sempre procuro uma leveza na vida, então me senti muito à vontade no programa", completou o antigo brother.

Carinho recíproco

Gil ainda disse o que mais o marcou durante a entrevista que concedeu no Lady Night, sucesso nas grades do Multishow e da Globo. "É tudo no improviso e a conexão acontece ali, na hora da gravação.

Eu fiquei chocado que a Tatá acompanhava mesmo o 'BBB' e conhecia minha trajetória lá dentro. Esse detalhe foi muito especial para mim. Senti um carinho recíproco, já que tenho uma admiração muito grande por ela", afirmou.